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Mondiali, l’ex sindaca festeggia il Messico: il video diventa virale e lei replica alle polemiche sul décolleté

DiRenato Valdescala

Pubblicato: 21 Giu, 2026 - ore: 18:14 #Messico, #mondiali, #Sandra Cuevas
Sandra CuevasSandra Cuevas

L’ex sindaca di Cuauhtémoc Sandra Cuevas fa discutere per il suo outfit ai Mondiali 2026

Mentre il Messico festeggia il brillante avvio ai Mondiali 2026 con due vittorie consecutive nella fase a gironi, sui social è esploso un caso che ha poco a che fare con il calcio e molto con una delle sue tifose più note.

L’ex sindaca di Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, è diventata virale dopo aver partecipato ai festeggiamenti per il successo della nazionale messicana. A catturare l’attenzione degli utenti non è stato tanto il risultato sul campo quanto il suo look, in particolare il top bianco con una profonda scollatura indossato durante l’evento.

In poche ore foto e video hanno fatto il giro del web, accompagnati da centinaia di commenti e battute.

La replica di Sandra Cuevas

L’ex amministratrice, oggi impegnata nel movimento politico México Nuevo, non ha scelto il silenzio.

Anzi, ha risposto con ironia alle osservazioni sul suo fisico.

“Beh, ragazzi, cosa posso farci? Non posso semplicemente toglierli”, ha dichiarato, aggiungendo di non vivere quei commenti come un’offesa.

“Non lo prendo come un attacco. Ci sarà chi la penserà così e lo interpreterà in modo dispregiativo, ma noi messicani siamo fatti così”, ha spiegato.

Una risposta che ha rapidamente alimentato il dibattito online, dividendo gli utenti tra chi ha apprezzato la sua autoironia e chi ha criticato l’attenzione riservata al suo aspetto fisico.

Il video diventa virale

Durante i festeggiamenti, Cuevas aveva condiviso anche un messaggio dedicato alla nazionale.

“Mondiali FIFA 2026: lunga vita al Messico”, aveva scritto accompagnando il filmato girato nei pressi dell’Angelo dell’Indipendenza, uno dei luoghi simbolo delle celebrazioni nella capitale.

Ma il video ha presto preso una direzione diversa da quella immaginata.

Tra i commenti sono comparsi numerosi riferimenti al suo décolleté, con battute e paragoni che hanno rapidamente aumentato la viralità del contenuto.

Alcuni utenti hanno perfino accostato Sandra Cuevas alla celebre modella Mar Castro, diventata famosa durante i Mondiali del 1986 con il soprannome di “Chiquitibum”.

Chi è Sandra Cuevas

Sandra Cuevas, 40 anni, è stata sindaca del distretto di Cuauhtémoc, uno dei più importanti di Città del Messico, dal 2021 al 2024.

Terminato il mandato, ha continuato la propria attività politica come coordinatrice del movimento México Nuevo, mantenendo una forte presenza sui social.

Negli ultimi giorni, però, l’attenzione si è spostata dalla politica ai festeggiamenti per la nazionale messicana.

Il Messico vola agli ottavi

Nel frattempo la nazionale continua a sorridere.

Dopo il 2-0 all’esordio contro il Sudafrica e il successo per 1-0 sulla Corea del Sud, il Messico ha già conquistato la qualificazione agli ottavi di finale con una gara d’anticipo.

L’ultima sfida del girone servirà soprattutto a chiudere nel migliore dei modi la prima fase del torneo.

E mentre i tifosi sognano un lungo cammino ai Mondiali, sui social continua a far discutere la risposta di Sandra Cuevas, diventata uno degli episodi più commentati delle ultime ore.

Di Renato Valdescala

Esperienza nello sport e nella cronaca locale con quotidiani salernitani dal 1990. Con il tempo si è dedicato alla cronaca estera analizzando i fatti di maggiore rilievo con spirito critico e irriverente. Si occupa anche di approfondimenti di cronaca nazionale.

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