Palermo–Sciacca, tragedia allo svincolo di Roccamena: muore Kevin Di Paola, gravissima una 20enne

Incidente mortale sulla Palermo Sciacca

La dinamica dello schianto: tre auto coinvolte sulla Palermo–Sciacca

È di un morto e cinque feriti il bilancio del drammatico incidente avvenuto sulla statale Palermo–Sciacca, all’altezza dello svincolo di Roccamena. La vittima è Kevin Di Paola, 18 anni di Borgetto, che viaggiava a bordo di una Fiat Grande Punto. Per il giovane, nonostante l’intervento immediato dei sanitari del 118, non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto.

Secondo una prima ricostruzione, la Grande Punto diretta verso Sciacca avrebbe invaso la corsia opposta, impattando violentemente contro una Fiat 500 e successivamente contro una Peugeot, entrambe dirette verso Palermo.

Una ragazza di 20 anni in condizioni disperate, il cordoglio del sindaco di Borgetto

Nell’incidente è rimasta gravemente ferita una giovane di 20 anni, identificata come D.M.L.: dopo essere stata intubata e stabilizzata, è stata trasferita d’urgenza in elisoccorso al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo. Le sue condizioni sono considerate critiche.

Siamo profondamente addolorati per la tragica scomparsa di Kevin Di Paola, giovane concittadino di soli 18 anni, rimasto vittima questo pomeriggio in un incidente stradale sulla Palermo-Sciacca.

Il sindaco di Borgetto, Roberto Davì, gli assessori e i consiglieri comunali, “Ci stringiamo con affetto al dolore dei suoi genitori, della famiglia e di tutti coloro che gli volevano bene. Vi siamo vicini”.

Quattro feriti trasportati negli ospedali di Palermo

Altre quattro persone hanno riportato ferite non gravi e sono state condotte al Policlinico e all’ospedale Civico per gli accertamenti. La statale è stata raggiunta dai carabinieri delle stazioni di Corleone, Campofiorito e Giuliana, oltre ai mezzi di soccorso del 118 che hanno operato in uno scenario complesso, con la carreggiata occupata dalle vetture distrutte.

Indagini in corso sulla causa dell’invasione di corsia

Gli investigatori stanno ricostruendo con precisione le cause dell’incidente. Al momento l’ipotesi principale è l’invasione della carreggiata opposta da parte della Grande Punto, ma saranno fondamentali rilievi, testimonianze e accertamenti tecnici.