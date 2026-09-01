Nonostante le condizioni meteo le nozze si sono ugualmente celebrate

Filippine, a Hagonoy l’acqua non ha fermato il loro «sì»

Le autorità avevano consigliato di rimandare le nozze, ma Lhiane Galang e Gilbert Gibo Chico hanno deciso di andare avanti. Lei ha percorso la navata sommersa con l’abito bianco e il bouquet tra le mani, mentre acqua, fango e assenza di corrente trasformavano il matrimonio in una scena destinata a fare il giro del mondo.

La sposa entra nell’acqua e raggiunge lo sposo

Il matrimonio era stato programmato per il 1° settembre 2026 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Hagonoy, città situata a nord di Manila, nelle Filippine. Ma quando è arrivato il giorno delle nozze, la chiesa era ancora invasa dall’acqua a causa delle pesanti piogge monsoniche che da settimane stanno interessando il Paese.

La navata era sommersa, i banchi quasi completamente vuoti e l’acqua aveva raggiunto un livello tale da arrivare fino ai fianchi della sposa, dello sposo e degli altri presenti.

Di fronte alla situazione, la parrocchia aveva consigliato alla coppia di rinviare la cerimonia. Lhiane e Gilbert, però, hanno scelto di non cambiare i loro programmi.

La sposa è entrata nella chiesa con il tradizionale abito bianco, tenendo in mano un bouquet di fiori bianchi. Ha attraversato con cautela l’acqua torbida, mentre il vestito sembrava galleggiare intorno a lei.

Ad attenderla c’erano lo sposo, il sacerdote e i testimoni. Anche i fotografi hanno seguito la cerimonia, muovendosi nell’acqua per documentare un matrimonio fuori dall’ordinario.

I genitori accompagnano la figlia fino all’altare

Tra le immagini diventate virali ci sono quelle dell’arrivo della sposa. I suoi genitori la aspettavano tra i banchi della chiesa.

La madre, visibilmente commossa, ha accolto la figlia mentre il padre, vestito con un abito chiaro, l’ha accompagnata insieme a lei negli ultimi metri del percorso verso l’altare.

Una scena particolarmente suggestiva, con i fiori ad adornare i banchi e l’acqua che ricopriva completamente il pavimento della chiesa.

A rendere ancora più complicata la cerimonia è stata anche l’interruzione della corrente elettrica. Per celebrare il matrimonio è stato quindi utilizzato un altoparlante portatile.

Nonostante tutto, la celebrazione è andata avanti fino alla proclamazione della coppia come marito e moglie.

«Nulla potrebbe fermare la loro unione»

A raccontare all’AFP quanto accaduto è stato Mikko Rey Alfonso, fotografo di matrimoni presente alla cerimonia.

Alfonso ha spiegato che la parrocchia aveva effettivamente suggerito agli sposi di rinviare le nozze a causa dell’innalzamento delle acque provenienti dalle zone a monte. La decisione di procedere, però, è stata esclusivamente della coppia.

«È stata una loro decisione procedere comunque», ha raccontato il fotografo, spiegando che la chiesa era rimasta parzialmente sommersa per quasi un mese.

Secondo Alfonso, anche i servitori della parrocchia hanno fatto il possibile affinché la giornata potesse svolgersi nonostante le condizioni.

E proprio il fotografo ha sintetizzato così la determinazione degli sposi: «Si amano. Nulla potrebbe fermare la loro unione».

La coppia, entrambi trentenni, non ha invece rilasciato dichiarazioni all’AFP.

Il video del matrimonio fa il giro del mondo

Le immagini della cerimonia sono state pubblicate sui social, mentre un video dell’ingresso della sposa è stato condiviso anche dalla pagina Facebook della parrocchia.

Nel filmato si vede Lhiane avanzare nell’acqua con il suo abito bianco, prima di essere abbracciata dai genitori davanti ai banchi decorati con mazzi di fiori di plastica.

In poche ore le immagini hanno attirato l’attenzione degli utenti ben oltre le Filippine, trasformando quello che doveva essere semplicemente il giorno del matrimonio in una delle immagini più sorprendenti arrivate dalle zone colpite dalle alluvioni.

Hagonoy è infatti una delle comunità filippine maggiormente esposte alle inondazioni stagionali.

Le Filippine alle prese con piogge e alluvioni

Dietro la storia romantica degli sposi c’è però un’emergenza meteorologica che ha provocato vittime e ingenti danni.

Nel mese di agosto, piogge monsoniche stagionali particolarmente intense hanno colpito soprattutto la parte settentrionale dell’arcipelago, provocando frane e improvvise inondazioni.

Secondo l’ultimo bilancio ufficiale citato dall’AFP, le precipitazioni hanno causato 34 vittime.

È in questo contesto che Lhiane e Gilbert hanno scelto di celebrare comunque il loro matrimonio: una cerimonia in una chiesa sommersa dall’acqua, con gli sposi, il sacerdote, i familiari e i testimoni costretti a muoversi nell’alluvione.

Un «sì» arrivato nonostante tutto, e diventato rapidamente una delle immagini simbolo di queste giornate difficili nelle Filippine.