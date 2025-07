Recoaro Terme, pulmino con ragazzi disabili precipita nel torrente Agno: otto feriti, due gravi

Il pulmino precipitato vicino a un torrente a Recoaro

Un volo di 20 metri nel vuoto: il dramma di Recoaro Terme

È accaduto tutto in pochi secondi. Un pulmino della cooperativa Mea di Valdagno, con a bordo sei giovani con disabilità, un’autista e un’accompagnatrice, è uscito di strada poco dopo le 13 di sabato 19 luglio a Recoaro Terme (Vicenza), in via della Resistenza, ed è precipitato per circa 20 metri nel greto del torrente Agno, appena fuori dal centro abitato.

La scena, drammatica, è stata notata da un volontario del soccorso alpino, che ha immediatamente allertato i soccorsi. A bordo del mezzo vi erano otto persone: sei ragazzi disabili, l’autista e una collaboratrice. Il mezzo, secondo le prime ricostruzioni, ha perso aderenza in una salita accanto al torrente e si è ribaltato nel vuoto, rimanendo per pochi metri fuori dall’acqua.

I soccorsi: “Scene strazianti, ma tutti coscienti”

Sono arrivati sul posto vigili del fuoco da Vicenza, Arzignano e Schio, insieme a squadre del Soccorso alpino, all’elicottero del Suem 118 di Treviso, ai carabinieri e alla polizia locale. I soccorritori si sono calati a braccia per estrarre i feriti, trasportandoli a riva e poi alle ambulanze.

L’infermiera e assessore comunale Ilaria Sbalchiero, tra i primi ad arrivare, ha raccontato a L’Eco Vicentino:

“Il pulmino era distrutto, i sedili divelti. I ragazzi, tutti coscienti ma atterriti, erano bloccati. Trattandosi di giovani con disturbo dello spettro autistico, è stato difficile capire chi stesse peggio.”

La stessa operatrice, nonostante fosse ferita, ha fornito supporto ai soccorritori. È stato un intervento complicato ma decisivo:

“Quando ho visto quelle lamiere accartocciate ho temuto il peggio. Ma vederli vivi è stato un sollievo. Un miracolo.”

Otto feriti, due in gravi condizioni

Tutti gli occupanti sono rimasti feriti con traumi di diversa entità. Due persone, tra cui l’accompagnatrice, sono state trasportate in codice rosso all’ospedale San Bortolo di Vicenza, una in elicottero, l’altra in ambulanza. Entrambe sono state ricoverate in Rianimazione.

Gli altri sei – tra cui i sei ragazzi ospiti della comunità “Villa Chiara” – sono stati trasferiti in codice verde negli ospedali di Valdagno, Santorso e Arzignano.

La dinamica: una salita, una curva e il vuoto

L’incidente è avvenuto lungo un tratto particolarmente pericoloso della via della Resistenza, nei pressi dello stabilimento delle acque Recoaro. Il pulmino stava affrontando una curva in salita, quando, per cause ancora da chiarire, l’autista ha perso il controllo del mezzo, che ha sfondato il bordo strada e precipitato nel vuoto.

I carabinieri della compagnia di Valdagno stanno conducendo le indagini per determinare se ci siano state responsabilità tecniche, condizioni stradali sfavorevoli o errori umani. Il mezzo è stato messo in sicurezza e si procederà con le verifiche meccaniche.

Una comunità sotto shock, ma grata

Il piccolo comune di Recoaro Terme è sotto shock, ma anche profondamente grato all’intervento tempestivo dei soccorritori e al coraggio dei cittadini:

“Tutte le forze in campo sono state rapide, coordinate ed efficaci. Senza il loro intervento immediato, oggi parleremmo di una strage.”, ha dichiarato l’amministrazione comunale in una nota.

La vicenda ha suscitato emozione e solidarietà, soprattutto per il fatto che i ragazzi coinvolti sono giovani fragili, tra i 20 e i 30 anni, già provati da difficoltà quotidiane. I genitori, informati nell’immediato, stanno ricevendo supporto psicologico.