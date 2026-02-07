Saronno, i giovani Emanuele Accomando e Michele Forastieri morti nello schianto in viale Europa

Michele Forastieri ed Emanuele Accomando

Incidente a Saronno: cosa è successo nella notte su viale Europa?

Tragedia la scorsa notte a Saronno, in provincia di Varese. Un 22enne e un 24enne hanno perso la vita in un violento incidente stradale avvenuto in viale Europa, una delle arterie più trafficate della città.

Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio dei carabinieri, l’Audi su cui viaggiavano i due giovani è uscita di strada per cause ancora da chiarire, schiantandosi contro un albero. L’impatto è stato devastante: per entrambi non c’è stato nulla da fare.

A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno notato l’auto distrutta a bordo strada e hanno immediatamente contattato i soccorsi.

Chi sono le vittime dell’incidente stradale a Saronno?

Le vittime sono Emanuele Accomando, 24 anni, residente a Garbagnate Milanese (Milano), e Michele Forastieri Cosenza, 22 anni, di Caronno Pertusella (Varese).

I due ragazzi viaggiavano a bordo di un’Audi RS3 e, secondo le prime ipotesi, stavano probabilmente rientrando a casa quando il conducente ha perso il controllo del mezzo.

L’auto è uscita dalla carreggiata finendo la sua corsa contro un albero lungo viale Europa. L’urto è stato così violento che entrambi i giovani sono morti sul colpo.

Intervento dei soccorsi: cosa hanno trovato sul posto?

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi dell’AREU, con un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno e due automediche. Presenti anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, che hanno messo in sicurezza l’area e collaborato con i sanitari.

Purtroppo, all’arrivo dei soccorsi, per i due ragazzi non c’era più nulla da fare. I sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e sono ancora al lavoro per chiarire le cause dello schianto.

Velocità e dinamica: cosa stanno accertando i carabinieri?

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, non sarebbero coinvolti altri veicoli. L’Audi RS3 avrebbe perso autonomamente il controllo, uscendo di strada e colpendo un albero lungo la carreggiata.

Una delle ipotesi al vaglio degli investigatori riguarda la velocità sostenuta del veicolo, ma saranno gli accertamenti tecnici e le testimonianze a stabilire con precisione le cause della tragedia.

Gli inquirenti stanno analizzando anche eventuali fattori esterni, come le condizioni dell’asfalto, la visibilità e l’eventuale presenza di ostacoli o distrazioni.

Una tragedia che riapre il tema della sicurezza stradale

L’ennesimo incidente mortale sulle strade lombarde riporta al centro il tema della sicurezza stradale e della guida responsabile. Viale Europa, come molte arterie urbane, può trasformarsi in una trappola letale quando la velocità supera i limiti della prudenza.

Due giovani vite spezzate in pochi istanti, un’Audi ridotta a un ammasso di lamiere e una comunità sotto shock: il copione, purtroppo, è quello di molte notti sulle strade italiane.

Indagini in corso e dolore tra le comunità locali

Le comunità di Garbagnate Milanese e Caronno Pertusella sono sotto shock per la morte dei due ragazzi. Le indagini dei carabinieri proseguiranno nelle prossime ore per chiarire ogni dettaglio della dinamica.

Nel frattempo, resta il silenzio di una notte che ha cambiato per sempre la vita delle famiglie coinvolte e ha aggiunto un’altra pagina drammatica alla cronaca nera delle strade italiane.