Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Saronno, i giovani Emanuele Accomando e Michele Forastieri morti nello schianto in viale Europa

DiRedazione

Pubblicato: 7 Feb, 2026 - ore: 04:35 #incidente stradale Saronno, #Varese
Michele Forastieri ed Emanuele AccomandoMichele Forastieri ed Emanuele Accomando

Incidente a Saronno: cosa è successo nella notte su viale Europa?

Tragedia la scorsa notte a Saronno, in provincia di Varese. Un 22enne e un 24enne hanno perso la vita in un violento incidente stradale avvenuto in viale Europa, una delle arterie più trafficate della città.

Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio dei carabinieri, l’Audi su cui viaggiavano i due giovani è uscita di strada per cause ancora da chiarire, schiantandosi contro un albero. L’impatto è stato devastante: per entrambi non c’è stato nulla da fare.

A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno notato l’auto distrutta a bordo strada e hanno immediatamente contattato i soccorsi.

Chi sono le vittime dell’incidente stradale a Saronno?

Le vittime sono Emanuele Accomando, 24 anni, residente a Garbagnate Milanese (Milano), e Michele Forastieri Cosenza, 22 anni, di Caronno Pertusella (Varese).

I due ragazzi viaggiavano a bordo di un’Audi RS3 e, secondo le prime ipotesi, stavano probabilmente rientrando a casa quando il conducente ha perso il controllo del mezzo.

L’auto è uscita dalla carreggiata finendo la sua corsa contro un albero lungo viale Europa. L’urto è stato così violento che entrambi i giovani sono morti sul colpo.

Intervento dei soccorsi: cosa hanno trovato sul posto?

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi dell’AREU, con un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno e due automediche. Presenti anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, che hanno messo in sicurezza l’area e collaborato con i sanitari.

Purtroppo, all’arrivo dei soccorsi, per i due ragazzi non c’era più nulla da fare. I sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e sono ancora al lavoro per chiarire le cause dello schianto.

Velocità e dinamica: cosa stanno accertando i carabinieri?

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, non sarebbero coinvolti altri veicoli. L’Audi RS3 avrebbe perso autonomamente il controllo, uscendo di strada e colpendo un albero lungo la carreggiata.

Una delle ipotesi al vaglio degli investigatori riguarda la velocità sostenuta del veicolo, ma saranno gli accertamenti tecnici e le testimonianze a stabilire con precisione le cause della tragedia.

Gli inquirenti stanno analizzando anche eventuali fattori esterni, come le condizioni dell’asfalto, la visibilità e l’eventuale presenza di ostacoli o distrazioni.

Una tragedia che riapre il tema della sicurezza stradale

L’ennesimo incidente mortale sulle strade lombarde riporta al centro il tema della sicurezza stradale e della guida responsabile. Viale Europa, come molte arterie urbane, può trasformarsi in una trappola letale quando la velocità supera i limiti della prudenza.

Due giovani vite spezzate in pochi istanti, un’Audi ridotta a un ammasso di lamiere e una comunità sotto shock: il copione, purtroppo, è quello di molte notti sulle strade italiane.

Indagini in corso e dolore tra le comunità locali

Le comunità di Garbagnate Milanese e Caronno Pertusella sono sotto shock per la morte dei due ragazzi. Le indagini dei carabinieri proseguiranno nelle prossime ore per chiarire ogni dettaglio della dinamica.

Nel frattempo, resta il silenzio di una notte che ha cambiato per sempre la vita delle famiglie coinvolte e ha aggiunto un’altra pagina drammatica alla cronaca nera delle strade italiane.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

‘Lividi sui gemelli e bambini immobilizzati’: l’asilo degli orrori di Benevento sotto choc, 3 suore tra gli indagati

Feb 6, 2026 Redazione
Attualità

Famiglia del bosco: “La mamma è ostile e deride l’equipe”, si infiamma lo scontro con i servizi sociali

Feb 6, 2026 Redazione
Attualità

Muore durante l’allenamento di Muay Thai a Roma: indagine sulla morte improvvisa di Lorenzo Vernaglione

Feb 6, 2026 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Saronno, i giovani Emanuele Accomando e Michele Forastieri morti nello schianto in viale Europa

Gossip e TV

Ghali invisibile a San Siro: pace, polemiche e silenzi alla cerimonia di Milano-Cortina 2026

Sport

Dai Krampus di Cortina al tram di Mattarella: tutti i momenti virali della cerimonia dei Giochi 2026

Sport

Pagelle Audace Cerignola-Salernitana 1-0: il tracollo di Raffaele e degli ex, soluzione interna in caso di esonero

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.