Incidente tragico ad Arzachena, auto si schianta e si ribalta: morto Enrico Fadda

Nuova tragedia sulle strade della Sardegna nelle prime ore (1:30) di sabato 27 gennaio. Il 52enne Enrico Fadda ha perso la vita ad Arzachena, in provincia di Sassari.

Auto urta muro di cinta e si ribalta sulla statale 427: deceduto il 52enne Enrico Fadda

L’uomo era in auto da solo e stava percorrendo la statale 427, al km 26, quando ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada. Il mezzo si è ribaltato dopo aver urtato un muretto di cinta con il muratore che è rimasto imprigionato nell’abitacolo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che lo hanno estratto e consegnato ai soccorritori del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Alla Polizia stradale il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente, in cui non risultano coinvolte altre auto.

Il muratore potrebbe aver perso il controllo per un malore o un colpo di sonno

Non si esclude che Enrico Fadda abbia perso il controllo dell’auto per un malore o per un colpo di sonno. Il 52enne viveva nelle campagne di San Giacomo. Grande lavoratore, persona riservata, lascia la moglie Linda, il figlio di 20 anni, Riccardo. I funerali saranno celebrati lunedì 29 gennaio alle ore 15:30 nella chiesa Santa Barbara in Nebida partendo dalla camera mortuaria del cimitero di Arzachena.