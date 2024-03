Incidente Vietri sul Mare, impatto mortale in scooter: muore commerciante di Nocera Superiore

Era in sella a uno scooter quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo a due ruote si è scontrato con un’autovettura dopo aver tamponato un furgone che stava facendo inversione. L’uomo alla guida della moto è deceduto. É accaduto nel pomeriggio di sabato 23 marzo a Vietri sul Mare, nel Salernitano, all’altezza della frazione Molina.

Il 32enne Riccardo Milone ha impattato prima contro un furgone e poi un’auto a Molina di Vietri

Il 32enne Riccardo Milone, commerciante di Nocera Superiore, ha perso la vita durante il trasporto in ospedale. L’uomo era molto conosciuto anche a Roccapiemonte. Sul posto, la polizia locale di Vietri sul Mare e i carabinieri; è probabile che i due mezzi stessero viaggiando nella stessa direzione, ma gli accertamenti sulla dinamica sono ancora in corso. Le ferite sono subito apparse gravi ai soccorritori, nonostante che il centauro indossasse il casco.

“Nel manifestare forte vicinanza alla famiglia del giovane 32enne per la tremenda tragedia, ci ritroviamo ancora una volta a piangere una vittima della strada . L’amministrazione comunale di Vietri è stanca ed avvilita di contare ogni anno un vero e proprio bollettino di guerra sull’ex SS18” – ha detto il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone.

Il sindaco di Vietri: ‘Sull’ex SS18 ogni anno è un bollettino di guerra’

“Chiederemo a tutti organi politici e istituzionali un immediato incontro insieme al Prefetto per valutare tutte le misure idonee a prevenire tali tragedie ed a reiterare le richieste già fatte da oltre due anni. Il Comune di Vietri sul Mare è pronto a farsi carico delle incombenze tecnologiche e di controllo se verrà autorizzato ad agire”.

Un amico della Croce Azzurra ha ricordato Riccardo Milone sui social: “Amico mio fraterno come è possibile, come è successo: mi hai spezzato il cuore mannaggia. Ti voglio bene, non ho parole da scrivere più. Sei stato sempre un fratello e lo resterai sempre nel mio cuore. Riccardo mi mancherai molto”.