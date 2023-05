Incoronazione di re Carlo III: l’omaggio di Kate Middleton a Lady Diana, gli sbadigli del principino

La principessa del Galles, Kate Middleton, ha reso un commovente omaggio alla principessa Diana, indossando i suoi orecchini di diamanti e perle durante la cerimonia di incoronazione di Carlo III. Ha abbinato i bellissimi orecchini alla collana con festone di Giorgio VI.

La principessa del Galles ha indossato gli orecchini di diamanti e perle di Lady Diana

La collana è stata realizzata nel 1950 su richiesta del re Giorgio VI per sua figlia, la principessa Elisabetta, incoronata regina nel 1953. La principessa Charlotte, 8 anni, ha indossato come la mamma abiti Alexander McQueen in crêpe di seta color avorio per la celebrazione. Il principe George , nove anni, ha viaggiato separatamente con altri paggi d’onore di Buckingham Palace.

Durante la cerimonia il principino Louis, 5 anni, ha sbadigliato, si muoveva di continuo, guardava il soffitto e attirava l’attenzione della sorella Charlotte e parlava spesso con la mamma. Il terzogenito di William e Kate, seduto in prima fila nell’abbazia di Westminster durante l’incoronazione di Carlo III, ha nuovamente rubato la scena durante la cerimonia di incoronazione di Carlo III.

il principino Louis un mood di vita costante#Coronation pic.twitter.com/NaF6hk1AVK — ¥le ✨ (@yleniaindenial1) May 6, 2023

Il principe George è arrivato all’abbazia di Westminster con i paggi d’onore, gli sbadigli di Louis

Non è la prima volta che il più piccolo dei Cambridge – quarto in linea di successione – viene immortalato da obiettivi e telecamere mentre fa il birichino: hanno fatto il giro del mondo le immagini mentre fa versi e boccacce affacciato al balcone di Buckingham Palace con il resto della famiglia reale durante le celebrazioni per il Giubileo della regina Elisabetta II.

Il principe Harry si è seduto in terza fila con il principe Andrea. Non più “working royals”, il primo per sua volontà, il secondo per lo scandalo Epstein, entrambi non avevano alcun ruolo nella cerimonia d’incoronazione. Arrivato da solo, senza la moglie Meghan ei figli rimasti in California, il duca di Sussex ha indossato le sue medaglie militari.

Quando William si è inginocchiato e ha giurato fedeltà al padre a me è venuta la pelle d'oca. E Carlo 👑che apparentemente dal labbiale sembra dire 'Thank you Will' ❤️ #Coronation #coronationday #KingCharles pic.twitter.com/EQOxFGGYA4 — ★ Eleonora ★ (@lapisinha) May 6, 2023

Camilla ci sta proprio urlando da ogni parte del corpo: “se insisti e resisti, raggiungi e conquisti” #Coronation #coronationday pic.twitter.com/EOvK76NUHP — Elisa ☾ (@ElisaGirardi_) May 6, 2023