India, 200 morti e 900 feriti in un disastro ferroviario a Odisha (VIDEO)

Almeno 200 persone sono morte e più’ di 900 sono rimaste ferite in un disastro ferroviario che ha coinvolto tre treni, a Odisha, nell’India orientale.

India, un treno passeggeri è deragliato ed ha colpito un altro convoglio sul binario adiacente a Odisha

Si pensa che un treno passeggeri sia deragliato prima di essere colpito da un altro sul binario adiacente nella tarda serata di venerdì 2 giugno. Secondo quanto riferito dalle ferrovie indiane nell’incidente sono rimasti coinvolti il Coromandel Express e l’Howrah Superfast Express. Alcuni dei detriti sono poi atterrati su un binario vicino ed hanno investito un altro treno.

Sudhanshu Sarangi, funzionario dei vigili del fuoco dell’Odisha, ha precisato che il bilancio è parziale. Più di 200 ambulanze sono state inviate sul posto nel distretto di Balasore, afferma il segretario capo di Odisha Pradeep Jena con 100 medici aggiuntivi.

Un testimone: ‘Una dozzina di persone è caduta su di me, quando sono uscito ho visto gente senza mani e gambe’

Un sopravvissuto ha raccontato che che stava dormendo al momento del disastro e di essersi svegliato trovandosi sotto una dozzina di altri passeggeri, prima di strisciare fuori dal suo scompartimento con solo ferite al collo e alle braccia. “Quando sono uscito dal carrello del treno, ho visto che qualcuno aveva perso la mano, qualcuno aveva perso la gamba”.

Il primo ministro indiano Narendra Modi ha detto di essere addolorato per l’incidente e i suoi pensieri sono rivolti alle famiglie in lutto. “Sono in corso operazioni di soccorso sul luogo dell’incidente e viene fornita tutta l’assistenza possibile alle persone colpite”. L’India ha una delle più grandi reti ferroviarie del mondo e gli incidenti sono comuni nonostante i governi successivi investano centinaia di milioni di dollari per migliorare l’infrastruttura.