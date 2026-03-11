Influencer accusati di lasciare gli animali a Dubai mentre fuggono dalla guerra: scoppia la polemica

Numerose le segnalazioni per cani abbandonati a Dubai

Animali abbandonati a Dubai durante la crisi: cosa sta succedendo

Un’ondata di polemiche ha travolto alcuni influencer residenti a Dubai, accusati sui social di aver abbandonato i propri animali domestici mentre lasciavano gli Emirati Arabi Uniti per sfuggire alle tensioni legate al conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran.

Negli ultimi giorni veterinari e associazioni animaliste della città hanno segnalato una situazione sempre più critica. Diverse cliniche veterinarie hanno riferito di aver ricevuto numerose richieste di informazioni sull’eutanasia degli animali, mentre i gruppi di adozione sostengono di essere stati sommersi da richieste di proprietari intenzionati a cedere cani e gatti.

Il fenomeno avrebbe iniziato a intensificarsi con l’aumento delle tensioni nella regione e il timore di nuovi attacchi nella zona del Golfo.

Veterinari e associazioni sotto pressione

Organizzazioni per la tutela degli animali a Dubai parlano di una vera emergenza.

L’associazione K9 Friends Dubai, che si occupa di accoglienza e adozione di cani, ha spiegato di essere stata travolta dalle richieste di aiuto. Secondo i volontari, il numero di animali che rischiano di essere lasciati senza una casa è cresciuto rapidamente nelle ultime settimane.

In rete sono comparsi centinaia di annunci e segnalazioni di animali abbandonati, mentre i rifugi locali faticano a trovare nuovi spazi.

Il problema è aggravato anche dalle difficoltà logistiche: molte compagnie aeree stanno operando con voli ridotti, e il trasporto degli animali richiede vaccinazioni e procedure burocratiche che possono ritardare la partenza anche di diverse settimane.

Il caso dell’influencer Maddy Burciaga

Tra i nomi finiti al centro della polemica c’è quello dell’influencer francese Maddy Burciaga, accusata da alcuni gruppi animalisti di aver lasciato il suo cane a Dubai mentre partiva per Mauritius.

La French Animal League ha pubblicato un duro messaggio sui social, criticando la scelta e accusando l’influencer di aver privilegiato la propria sicurezza rispetto a quella dell’animale.

Il post ha rapidamente fatto il giro del web, superando 1,9 milioni di visualizzazioni e attirando centinaia di commenti indignati.

La replica dell’influencer: “Non ho abbandonato il mio cane”

Maddy Burciaga ha risposto alle accuse attraverso i suoi profili social, respingendo con fermezza l’idea di aver abbandonato il proprio animale domestico.

Secondo la sua versione, il cane Maya sarebbe rimasto temporaneamente con una persona di fiducia mentre lei si trovava in vacanza.

“Il mio cane è parte della mia famiglia. Non lo abbandonerei mai”, ha scritto l’influencer.

Burciaga ha spiegato che la partenza da Dubai sarebbe stata solo una pausa per allontanarsi per qualche giorno dall’atmosfera di tensione che si respira nella regione.

Ha inoltre annunciato di essere pronta ad avviare azioni legali per diffamazione contro chi continua a diffondere accuse ritenute false.

Anche Sarah Lopez finisce nel mirino

Un’altra influencer coinvolta nella polemica è Sarah Lopez, accusata online di aver lasciato il proprio gatto negli Emirati.

Anche lei ha respinto le accuse, sostenendo che l’animale non fosse il suo gatto domestico ma un randagio che aiutava e nutriva regolarmente.

Attraverso Snapchat, Lopez ha dichiarato di essere pronta a ricorrere alla giustizia contro chi la sta insultando o minacciando sui social.

“Salvo animali a Dubai, non li abbandono”, ha scritto, aggiungendo che tutta la documentazione verrà raccolta da un ufficiale giudiziario.

Le critiche degli animalisti e dei residenti

Nonostante le smentite, il dibattito sui social continua ad accendersi.

Tra le voci più dure c’è quella dell’ex star di Geordie Shore, Vicky Pattison, che si trovava a Dubai quando sono esplose le tensioni regionali.

Attraverso i suoi canali social ha condannato duramente chi decide di partire lasciando indietro gli animali.

“Se abbandonate il vostro animale domestico non lo avete mai meritato”, ha scritto.

Il problema reale: portare gli animali fuori dal Paese è difficile

Dietro la polemica social c’è però anche una questione pratica.

Molti proprietari di animali a Dubai si trovano in difficoltà perché trasferire un animale all’estero richiede procedure lunghe e costose.

Claire Hopkins, volontaria in diversi rifugi della città, ha spiegato che molti proprietari sono stressati e in preda al panico.

In alcuni casi, ha raccontato, i veterinari hanno ricevuto richieste per sopprimere animali sani perché i proprietari non volevano affrontare i costi o le complicazioni burocratiche del trasferimento.

“È una situazione che mette sotto pressione tutti: cliniche veterinarie, rifugi e volontari”, ha spiegato.

Una polemica che divide i social

La vicenda ha aperto un acceso dibattito online.

Da una parte c’è chi accusa alcuni influencer di pensare solo alla propria immagine, dall’altra chi sottolinea che la situazione nella regione è complessa e che non tutti hanno la possibilità di portare subito con sé i propri animali.

Nel frattempo le associazioni animaliste continuano a lanciare appelli per trovare nuove famiglie e rifugi temporanei per i tanti animali rimasti senza casa.