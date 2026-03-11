Morte di Christopher Gaston Ogando a Parma: arrivano i RIS, famiglia assistita da Francesco Liguori

Chi era Christopher Gaston Ogando e cosa è successo a Parma
La morte di Christopher Gaston Ogando, 27 anni, cittadino dominicano residente a Parma, è ora al centro di un’inchiesta giudiziaria che potrebbe aprire nuovi scenari investigativi.
Il giovane è morto il 5 marzo 2026 all’Ospedale Maggiore di Parma, dove era stato ricoverato in condizioni disperate nel reparto di rianimazione.
Il ricovero era avvenuto poche ore prima, dopo un episodio verificatosi il 4 marzo intorno alle 18 in Borgo Riccio, nel centro storico della città.
La Procura della Repubblica di Parma ha aperto un procedimento penale ipotizzando il reato di omicidio aggravato, previsto dagli articoli 575 e 577 del codice penale.
Nel registro degli indagati risulta iscritta Brenda Alessandrina Fumagalli, 21 anni.
Perché la Procura ha disposto l’autopsia
Per fare piena luce sulle cause della morte, i magistrati hanno disposto accertamenti tecnici non ripetibili, tra cui l’autopsia sul corpo della vittima.
L’incarico è stato affidato alla dottoressa Valentina Bugelli, medico legale dell’Istituto di Medicina Legale di Parma.
Gli esami dovranno stabilire diversi aspetti fondamentali dell’indagine:
- la dinamica delle lesioni riportate dal giovane
- la causa esatta del decesso
- il possibile collegamento con l’episodio avvenuto nel centro cittadino il giorno precedente
I risultati dell’autopsia potrebbero quindi rappresentare un passaggio decisivo per la ricostruzione dei fatti.
Possibili accertamenti scientifici dei RIS
Parallelamente agli accertamenti medico-legali, gli investigatori stanno valutando anche analisi scientifiche sui reperti e sulla scena dei fatti.
Secondo quanto emerge dalle prime informazioni investigative, queste attività potrebbero coinvolgere il Reparto Investigazioni Scientifiche (RIS) dei Carabinieri di Parma.
Le indagini tecniche potrebbero concentrarsi su:
- eventuali tracce biologiche
- reperti rinvenuti sulla scena
- elementi utili alla ricostruzione della dinamica dell’episodio
Gli accertamenti forensi potrebbero rivelarsi cruciali per chiarire eventuali responsabilità.
La famiglia della vittima nomina l’avvocato Francesco Liguori
Nel frattempo la famiglia di Christopher Gaston Ogando ha deciso di partecipare attivamente al procedimento giudiziario.
La madre Clara Isabel Ogando e la sorella Karina Estrella Ogando hanno nominato come difensore di fiducia l’avvocato Francesco Liguori, professionista del Foro di Salerno e membro della Rechtsanwaltskammer di Colonia.
Il legale assisterà i familiari nelle diverse fasi delle indagini, in particolare negli accertamenti tecnici disposti dalla Procura.
Attraverso il loro avvocato, i familiari hanno espresso la volontà di ottenere piena chiarezza su quanto accaduto nelle ore che hanno portato alla morte del giovane.
Un caso che ha scosso la città di Parma
La vicenda ha suscitato forte emozione a Parma, colpendo non solo la comunità locale ma anche la comunità dominicana e straniera residente in città.
Il caso si inserisce in un contesto che ha immediatamente attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, anche per la giovane età della vittima e per la dinamica ancora tutta da chiarire.
Le indagini proseguono
L’inchiesta della Procura prosegue ora su più fronti:
- gli accertamenti medico-legali
- le possibili analisi scientifiche dei RIS
- la ricostruzione dettagliata degli eventi avvenuti il 4 marzo
Solo l’esito di queste verifiche potrà chiarire con precisione cosa sia accaduto nelle ore precedenti alla morte di Christopher Gaston Ogando e se vi siano responsabilità penali.
Per il momento, gli investigatori mantengono il massimo riserbo mentre le indagini entrano in una fase decisiva.