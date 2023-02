Insegnante toglie Nintendo Switch allo studente durante la lezione: picchiato brutalmente in Florida (VIDEO)

Un insegnante è stato picchiato brutalmente da uno studente dopo che aveva preso in custodia il suo Nintendo Switch durante la lezione. La brutale aggressione, documentata da un video, si è verificata martedì 21 febbraio alla Matanzas High School di Palm Coast, in Florida, negli Stati Uniti.

Insegnante della Matanzas High School sviene dopo essere stato pestato selvaggiamente e sputato

Il docente ha richiamato il 17enne della contea di Flagler per le continue distrazioni e per averle sorpreso con la console che ha deciso di confiscare a scopo punitivo. Una decisione che ha scatenato la violenta reazione del giovane che ha aggredito a pugni e calci l’insegnante fino a farlo svenire. Prima di allontanarsi gli ha sputato e l’ha minacciato di ucciderlo. Venticinque secondi di follia che potevano costare la vita al docente salvato dall’intervento di alcuni studenti e del personale scolastico che ha allontanato il 17enne dalla vittima.

L’uomo è stato immediatamente trasportato in ospedale con diverse ferite ma non è in pericolo di vita. “Le azioni di questi studenti sono assolutamente orrende e del tutto fuori luogo. Speriamo che la vittima si riprenda, sia mentalmente che fisicamente, da questo incidente” – ha riferito il sovrintendente Cathy Mittelstadt.

Florida, il docente l’ha sorpreso con il Nintendo Switch durante la lezione

Il 17enne è stato consegnato al Dipartimento di giustizia minorile. Il ragazzo ha spiegato di aver perso la testa quando l’insegnante della Matanzas High School gli ha sottratto il suo Nintendo Switch.

“La sicurezza e l’incolumità dei nostri studenti e del personale è della massima importanza per noi e continueremo a collaborare pienamente con le autorità locali come parte di questa indagine” – ha riferito i funzionari della scuola della contea di Volusia, in Florida.