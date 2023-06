Marsala, pestato brutalmente mentre acquista le sigarette: le immagini choc e l’arresto

É stato aggredito e pestato brutalmente mentre stava acquistando le sigarette a un distributore automatico in via Mazara, a Marsala nel cuore della notte. L’episodio di violenza verificatosi nella frazione di Strasatti il 15 giugno è stato documentato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

L’uomo aggredito da due giovani a Strasatti di Marsala

La violenta aggressione si è consumata nella frazione di Strasatti di Marsala

Per l’accaduto i carabinieri hanno arrestato, su ordinanza di custodia cautelare, un giovane originario di Petrosino autore di un brutale pestaggio avvenuto qualche giorno fa. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Marsala, in provincia di Trapani. Le indagini avviate dai Carabinieri, diretti dalla Procura di Marsala, hanno consentito di identificare gli autori ed arrestare il maggiorenne.

Le terribili immagini della violenta aggressione nella frazione Strasatti di Marsala sono state mostrate nel corso della puntata del 23 giugno di Ore 14, in onda su Rai 2. Non è ancora chiaro il movente del pestaggio (forse un tentativo di furto). Nel video si vedono due giovani che prima aprono la portiere dell’auto della vittima, che era al distributore elettronico per acquistare le sigarette, prendono qualcosa e poi si scagliano verso l’uomo a pugni e calci in un’escalation di violenza inaudita.

Arrestato maggiorenne di Petrosino con precedenti, il video choc mostrato da Ore 14

Minuti interminabili per l’uomo con uno dei due giovani che continua a prenderlo a calci fin quando non viene raggiunto dall’altro ragazzo in scoter per poi fuggire. Nonostante i colpi l’uomo è riuscito a prendere il telefono cellulare e contattare qualcuno (probabilmente le forze dell’ordine).