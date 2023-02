Maurizio Costanzo: Piersilvio Berlusconi si commuove, l’aneddoto del Cav sul compenso

“Oggi è una giornata che ci tocca tanto. Tocca a tutti noi di Mediaset ed a me in maniera profonda. É stato un grandissimo professionista, ha cambiato la storia della televisione italiana. Tutta Mediaset ha un enorme gratitudine nei suoi confronti ed anche per il mio vissuto è stata una persona importante”.

Commosso, quasi in lacrime Piersilvio Berlusconi nel corso dello Speciale Matrix dedicato alla scomparsa di Maurizio Costanzo in onda su Canale 5 venerdì 24 febbraio.

“Oltre ad averlo avuto vicino come uomo di televisione come giornalista che mi ha insegnato tanto. Abbiamo condiviso grandi successi, grandi sfide, è stato direttore di Canale 5… Ha portato un passo avanti le nostre fiction. Ho bellissimi ricordi a livello umano di Maurizio” – ha aggiunto l’amministratore delegato di Mediaset.

“Anche nei momenti di lavoro più intensi e c’era più ansia per i risultati, lui aveva la capacità di toccarti umanamente e ti chiedeva: tu come stai veramente. Si stabiliva un rapporto intimo di amicizia, di condivisione di sentimenti che ha reso per me e per tantissime persone la presenza di Maurizio insostituibile. Perdo un amico, voglio salutarlo e lo ringrazio tanto”.

Silvio Berlusconi: ‘Con lui mai una discussione, neanche sui compensi’

Durante la trasmissione è intervenuto anche Silvio Berlusconi con un suo personale ricordo di Maurizio Costanzo. “Come amico mi è sempre stato vicino e mi ha sempre consolato nei momenti di difficoltà. Con lui non c’è stata mai una discussione, neanche sui compensi, lui ha sempre accettato quello che gli offrivamo” – ha raccontato il leader di Forza Italia. “É stato davvero un protagonista della tv che ha fatto con acume e ironia. Ho dato tanti consigli, ma lui non ne aveva bisogno”.