Inseguimento, panico e sparatoria dopo la tentata rapina al centro commerciale di Castione, grave 48enne

Un tentativo di rapina a mano armata, il caos e l’inseguimento. Attimi di panico intorno alle 10:00 mercoledì 20 novembre al Centro commerciale Iperal di Castione (Sondrio), in Valtellina, dove un uomo si è presentato allo sportello bancario incappucciato ed ha puntato la pistola verso l’impiegato che non è riuscito a consegnare quanto richiesto al malvivente che è fuggito a bordo di un furgone rubato.

Panico a Castione per un tentativo di rapina, il rapinatore gravemente ferito dopo l’inseguimento e la sparatoria in galleria

Il mezzo è stato intercettato da Polstrada di Bellano (Lecco) e dai carabinieri lungo la superstrada 36 del lago di Como. Nella sparatoria è rimasto gravemente ferito l’autore del tentato colpo. Si tratta di un 48enne italiano che è stato ricoverato all’ospedale di Lecco dove versa in gravi condizioni. L’uomo ha sparato per prima verso le forze dell’ordine in galleria colpendo la gazzella dei carabinieri che hanno prontamente risposto.

Il bandito aveva tentato di rapinare da solo uno sportello bancario al centro commerciale di Castione Andevenno (Sondrio), in Valtellina, ma l’impiegato non aveva consegnato contante, avendo la cassa bloccata dai sistemi di sicurezza. A quel punto il malvivente aveva desistito, fuggendo a bordo di un furgone in direzione sud, verso la provincia di Lecco, dove è stato poi intercettato lungo la superstrada 36 all’altezza del territorio di Bellano, centro che si affaccia sul ramo lecchese del Lago di Como.

‘Episodio che ha messo in pericolo l’incolumità dei cittadini e degli operatori intervenuti’

“Si tratta di un episodio estremamente grave che ha messo a rischio l’incolumità dei cittadini e degli operatori intervenuti, che miracolosamente ne sono usciti illesi” – ha commentato Massimiliano Dario, segretario Fsp Polizia Sondrio. “Gli episodi come questo, accaduti oltretutto in un territorio considerato relativamente tranquillo, fanno comprendere bene quanto indispensabile sia l’opera di chi presta servizio per proteggere la collettività, affrontando rischi estremi anche quando meno ce lo si aspetta. Una cosa questa su cui alcuni dovrebbero riflettere di più”.