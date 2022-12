Ispica, pensionato 79enne trovato morto in casa: la pista della rapina

É stato trovato privo di vita da un parente sul letto della sua abitazione di Ispica, in provincia di Ragusa, lunedì 26 dicembre. Il corpo del 79enne Giuseppe Barone, assicuratore in pensione, presentava segni di violenza con ferite al volto, al dorso ed alla mano.

Probabilmente l’uomo ha tentato di reagire al suo aggressore che l’ha colpito fino ad ucciderlo. La pista seguita è quella della rapina visto che l”ingresso della porta di casa, in contrada Murgio, è stata forzata e che l’appartamento era a soqquadro. Non è da escludere che l’uomo abbia sorpreso il malvivente al rientro nell’abitazione e sia scaturita una colluttazione. Sul posto i carabinieri del Nucleo Investigativo provinciale diretto dal colonnello Giovanni Palatini e dal Nor della Compagnia di Modica e i Ris di Messina con le indagini che sono coordinate dal sostituto procuratore di Ragusa Santo Fornasier.

Giuseppe Barone viveva con l’anziana madre, 97 anni, che da qualche settimana era ricoverata in ospedale. L’assicurato in pensione, separato e padre di tre figli, era molto conosciuto ad Ispica. “Conoscevo molto bene Giuseppe Barone. Era una persona molto stimata. Quanto accaduto ha scosso tutta la città: una violenza inaudita. Attendiamo di conoscere altre notizie” – ha riferito Innocenzo Leontini, sindaco di Ispica. Alcuni conoscenti avevano visto la vittima il giorno di Natale.