Israele, Mirco Borselli in Italia dopo due giorni nel bunker: ‘Avevo scritto un messaggio di addio’

“Finalmente sono rientrato. Sono stati due giorni lunghissimi”. Tira un sospiro di sollievo Mirco Borselli che è rientrato in Italia dopo aver vissuto giorni da incubo e temuto per la sua vita in Israele.

Mirco Borselli nell’inferno di Tel Aviv: ‘Stavo lavorando a 20 km dalla Striscia di Gaza quando ho visto i missili sopra la mia testa’

Una trasferta per motivi professionali come raccontato a La Presse. “Stavo installando una macchina per l’azienda di Lucca per la quale lavoro. Mi trovavo a 20 km dalla Striscia di Gaza quando ho sentito letteralmente volare i missili sopra la mia testa ” – ha riferito ancora scosso. “Da quei drammatici momenti di sabato ho cercato in tutti i modi di tornare a casa dalla mia famiglia. Sono arrivato in aeroporto a Tel Aviv, ma purtroppo il volo che avevo è stato cancellato. Sono rimasto lì fino alle 22 poi siamo stati evacuati e messi al sicuro nel bunker sotterraneo dell’aeroporto” – ha spiegato Mirco Borselli.

“Ci sono stati momenti di panico. Ho visto persone che cadevano e altri che passavano sopra di loro, bambini in braccio ai genitori che piangevano, una signora che è caduta accanto a me: la stavano calpestando e io l’ho aiutata a rialzarsi” – ha aggiunto.

L’uomo è riuscito a tornare a Lucca dopo due giorni terribili: ‘Ho visto persone che cadevano ed altre che ci passavano sopra’

“Ho avuto tanta paura che sul telefono aveva un messaggio pronto per la mia famiglia con su scritto ‘Vi voglio bene e vi abbraccio forte, purtroppo non ce l’ho fatta’. Pensavo a mia moglie Ilaria, a mio figlio, ai miei genitori…azienda per Istanbul, poi Bergamo, finalmente lunedì pomeriggio (9 ottobre) sono tornato a Lucca. Solo sul volo ho tirato un sospiro di sollievo per essere venuto via da quell’inferno”.