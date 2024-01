Jesse Jane, l’attrice hard e il fidanzato trovati morti

La star dell’intrattenimento per adulti Jesse Jane è morta all’età di 43 anni. L’attrice, il cui vero nome era Cindy Taylor, è stata trovata priva di vita al fianco del fidanzato, Brett Hasenmueller, in una casa a Moore, in Oklahoma, mercoledì 24 gennaio.

Jesse Jane trovata prima di vita a 43 anni al fianco del fidanzato: sospetta overdose

Si ritiene che entrambi siano morti per overdose di droga, anche se i medici legali stanno ancora lavorando per determinare le cause della morte, ha confermato a EW un rappresentante del dipartimento di polizia di Moore. Jesse Jane e Hassmueller sono stati scoperti dopo che la polizia è stata chiamata per effettuare un controllo sanitario intorno alle 11:00 ora locale di mercoledì. Nata a Fort Worth, Texas, nel 1980, Jane ha ospitato Night Calls di Playboy TV insieme a Kirsten Price dal 2006 al 2007.

Ha avuto una piccola parte in Starsky & Hutch di Todd Phillips con Ben Stiller e Owen Wilson , ed è apparsa anche in Middle Men con protagonista Luca Wilson e Giovanni Ribisi . Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi. L’attrice è apparsa in Entourage e Bad Girls Club. Jesse Jane lascia un figlio.