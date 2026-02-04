Omicidio Jlenia Musella, la lite per la musica alta: ‘Le ho chiesto di abbassare il volume’

Giuseppe e Jlenia Musella

La musica come miccia: una lite domestica degenerata in omicidio

Una discussione per la musica ascoltata a volume troppo alto. Un dettaglio apparentemente banale, quasi quotidiano, che però diventa la miccia di una tragedia familiare. “Non riuscivo a dormire e le ho chiesto di abbassare il volume. Non volevo ucciderla”.

È questa la versione fornita agli investigatori da Giuseppe Musella, il 28enne accusato di aver ucciso la sorella Jlenia Musella, 22 anni, nel loro appartamento del rione Conocal, a Ponticelli, Napoli Est.

Secondo il racconto del giovane, i due fratelli stavano litigando perché lui voleva dormire mentre lei ascoltava musica ad alto volume. La tensione è salita rapidamente, in un contesto già segnato da fragilità e conflitti.

Dal litigio alla coltellata: la dinamica raccontata dal fratello

Nel corso del diverbio, Giuseppe avrebbe dato un calcio al cagnolino di famiglia, scatenando la reazione furiosa della sorella.

A quel punto, sempre secondo la sua versione, avrebbe afferrato un coltello e lanciato la lama contro Jlenia, colpendola alla schiena.

Ferita gravemente, la giovane sarebbe riuscita a uscire di casa e a raggiungere la strada del rione Conocal, dove qualcuno l’ha soccorsa e accompagnata all’ospedale Villa Betania. Ma le sue condizioni erano troppo gravi: Jlenia è morta poco dopo il ricovero.

Il peso simbolico della musica: da rifugio a causa del delitto

La musica, spesso rifugio emotivo per i giovani, in questa vicenda assume un valore tragicamente simbolico.

Jlenia, descritta da amici e conoscenti come una ragazza sensibile, si sentiva protetta dal fratello, al quale aveva dedicato parole affettuose per il suo 17esimo compleanno, raccontando un rapporto fatto di affetto e continue liti: “Litigavamo 100 volte al giorno, ma mi sentivo amata”.

Un contrasto stridente: quelle canzoni che per lei erano conforto e libertà diventano il pretesto di una discussione fatale.

La confessione e il fermo per omicidio

Dopo alcune ore in fuga, Giuseppe Musella si è costituito nella notte alla Polizia di Stato, confessando l’omicidio.

La Procura di Napoli ha disposto un fermo per omicidio volontario, senza l’aggravante della premeditazione. Il giovane è stato trasferito nel carcere di Secondigliano, in attesa dell’interrogatorio di convalida davanti al giudice.

Gli investigatori della Squadra Mobile, del Commissariato Ponticelli e dell’Ufficio Prevenzione Generale stanno verificando la versione fornita dall’indagato, perché restano zone d’ombra sulla dinamica reale dei fatti.

Una famiglia fragile nel rione Conocal

I due fratelli vivevano da soli nel rione di edilizia popolare Conocal, un contesto segnato da forte degrado sociale e presenza della criminalità organizzata.

La madre e il patrigno risultano detenuti, un dettaglio che restituisce il quadro di una famiglia già segnata da fragilità e marginalità.

Gli inquirenti stanno valutando anche il contesto relazionale tra i due giovani, per capire se dietro la lite per la musica ci fossero tensioni più profonde.

Chi ha portato Jlenia in ospedale? I dubbi sulla ricostruzione

Un altro nodo riguarda il trasporto in ospedale: secondo alcune ricostruzioni, sarebbe stato lo stesso Giuseppe a portare la sorella al pronto soccorso per poi dileguarsi.

Altre fonti parlano di un soccorso da parte di terzi. La Polizia Scientifica sta effettuando rilievi per chiarire ogni dettaglio, mentre la salma resta a disposizione per l’autopsia.

Una tragedia domestica che interroga il Paese

L’omicidio di Jlenia Musella si inserisce nella lunga lista di tragedie familiari consumate tra le mura di casa, spesso scatenate da futili motivi ma radicate in contesti di disagio, isolamento e conflitto.

Qui la musica — simbolo di libertà e identità giovanile — diventa paradossalmente il detonatore di una violenza irreversibile.

Un delitto che scuote Napoli e riapre il dibattito sulla fragilità delle periferie, sulla gestione dei conflitti domestici e sulla solitudine di chi cresce senza reti di supporto.