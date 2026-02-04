Notizie Audaci

Concorsi pubblici 2026 in Umbria e Lombardia: posti OSS, infermieri pediatrici e ostetriche

DiRedazione

Pubblicato: 4 Feb, 2026 - ore: 04:55
concorso infermieriConcorsi pubblici nella sanità in Lombardia e Umbria

Concorsi pubblici sanità 2026, nuove opportunità a tempo indeterminato

Il 3 febbraio 2026 la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato una serie di concorsi pubblici nel settore sanitario che rappresentano un’importante occasione per chi cerca un impiego stabile nel servizio pubblico.

Le selezioni riguardano operatori sociosanitari (OSS), infermieri pediatrici e ostetriche, con assunzioni a tempo indeterminato in diverse strutture sanitarie italiane. Un segnale di rafforzamento degli organici, in un comparto che continua a soffrire carenze croniche di personale.

Maxi concorso OSS in Umbria, 122 posti a tempo indeterminato

Il concorso più consistente è quello bandito dall’Azienda USL Umbria 2 di Terni, che ha indetto una procedura unificata per la copertura di 122 posti di operatore sociosanitario (OSS).

La selezione è organizzata in forma congiunta con:

  • Azienda USL Umbria 1
  • Azienda Ospedaliera Santa Maria della Misericordia di Perugia
  • Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni

L’Azienda USL Umbria 2 è capofila della procedura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro le ore 14 del 30° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, allegando la documentazione prevista dal bando. Il testo completo è disponibile nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul sito ufficiale dell’azienda sanitaria nella sezione “Concorsi”.

Infermieri pediatrici a Monza, tre posti all’IRCCS San Gerardo

Un altro concorso riguarda la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza, che ha pubblicato un bando per tre posti di infermiere pediatrico nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari.

La selezione è per titoli ed esami e prevede un’assunzione a tempo indeterminato. Le domande devono essere inviate esclusivamente online, seguendo la procedura telematica descritta nel bando.

La scadenza è fissata al trentesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, mentre il testo integrale è consultabile sul sito dell’IRCCS nella sezione “Lavora con noi”.

Dieci posti di ostetrica, nuova selezione in Lombardia

Sempre presso la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori è stato indetto un concorso pubblico per dieci posti di ostetrica a tempo indeterminato.

Anche in questo caso la procedura è per titoli ed esami e l’iscrizione avviene esclusivamente online tramite il portale dell’ente. Il termine per la presentazione delle domande coincide con quello previsto per gli infermieri pediatrici: 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale.

Il bando completo è disponibile nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale della Fondazione.

Requisiti e modalità di partecipazione ai concorsi

Per partecipare ai concorsi pubblici sanitari è generalmente richiesto:

  • titolo di studio specifico per il profilo professionale (qualifica OSS, laurea infermieristica pediatrica o laurea in ostetricia)
  • iscrizione agli albi professionali, ove previsto
  • cittadinanza italiana o di uno Stato membro UE
  • idoneità fisica all’impiego
  • assenza di condanne penali incompatibili con il pubblico impiego

Le prove prevedono in genere una valutazione dei titoli, una prova scritta e una prova orale, con graduatoria finale per l’assunzione.

Sanità pubblica e carenza di personale, un segnale dal 2026

I concorsi pubblici del 2026 rappresentano un segnale importante per il sistema sanitario nazionale, alle prese con pensionamenti e turn over limitato negli ultimi anni.

La pubblicazione di bandi per oltre 130 posti complessivi tra OSS, infermieri pediatrici e ostetriche conferma la necessità di rafforzare gli organici, soprattutto nei servizi territoriali e ospedalieri.

Per molti candidati si tratta di un’occasione strategica per entrare stabilmente nel pubblico impiego, con contratti a tempo indeterminato e prospettive di carriera nel settore sanitario.

