Omicidio Jlenia Musella, il fratello confessa e si consegna dopo ore di fuga

Pubblicato: 4 Feb, 2026 - ore: 08:37
Jlenia e Giuseppe MusellaJlenia e Giuseppe Musella

Omicidio nel rione Conocal: la confessione del fratello

Ha confessato di aver ucciso la sorella Jlenia Musella, 22 anni, colpendola con una coltellata alla schiena al culmine di una lite. Giuseppe Musella, 28 anni, si è consegnato nella notte alla Polizia di Stato dopo alcune ore di fuga.
L’omicidio è avvenuto nel pomeriggio di ieri in un appartamento del rione Conocal, nella zona Est di Napoli.

La giovane è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Villa Betania, nel quartiere Ponticelli, dove è morta poco dopo il ricovero. La salma resta a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia.

Lite familiare o altro movente? Cosa stanno accertando gli investigatori

Gli agenti della Squadra Mobile di Napoli stanno cercando di ricostruire il movente della violenta lite che ha portato al delitto. Al momento prende corpo l’ipotesi di una lite familiare degenerata, ma le indagini sono in corso per chiarire la dinamica e il contesto dell’episodio.

Il fermo per omicidio volontario e l’iter giudiziario

Il pubblico ministero di turno alla Procura di Napoli, Ciro Capasso, ha emesso un decreto di fermo d’urgenza per omicidio volontario. Il provvedimento dovrà ora essere sottoposto al vaglio del giudice per le indagini preliminari per la convalida.

Nel frattempo la Polizia Scientifica ha effettuato rilievi nell’appartamento e nell’area del quartiere Ponticelli, dove viveva la vittima, per raccogliere elementi utili alle indagini.

Una tragedia domestica che scuote Napoli Est

Il caso di Jlenia Musella riporta al centro il tema dei conflitti familiari che esplodono in modo improvviso e letale.
Quartieri come Ponticelli e Conocal, spesso raccontati solo in chiave emergenziale, tornano alla cronaca per un fatto che nasce nel privato ma diventa tragedia pubblica, con conseguenze giudiziarie e sociali profonde.

Autopsia e prossimi sviluppi dell’inchiesta

L’autopsia servirà a chiarire le cause esatte del decesso e la dinamica della ferita mortale. Gli investigatori continueranno ad ascoltare testimoni e familiari per ricostruire le ore precedenti all’omicidio e il contesto del rapporto tra i due fratelli.

Il caso resta aperto, mentre Napoli affronta l’ennesimo episodio di violenza domestica che lascia una comunità sotto shock.

