La protagonista è la consigliera neozelandese Jo Galer: l’imbarazzante siparietto durante una riunione del Consiglio comunale di Dunedin ha fatto il giro del web
Una riunione istituzionale si è trasformata in un siparietto diventato virale sui social. In Nuova Zelanda, la consigliera comunale Jo Galer ha partecipato in videocollegamento a una seduta del Consiglio di Dunedin, senza accorgersi che la telecamera mostrava molto più di quanto avrebbe voluto.
Sul monitor, infatti, erano ben visibili il bagno da cui si stava collegando e il bucato steso sullo sfondo, scatenando l’ilarità dei colleghi e migliaia di commenti online.
La sindaca la interrompe: “Possiamo vedere il tuo bucato”
L’episodio è avvenuto durante una riunione dedicata alla riforma del governo locale.
Mentre Jo Galer prendeva la parola, la sindaca Sophie Barker l’ha interrotta con un sorriso, invitandola a modificare l’inquadratura.
«Forse dovresti spostare la telecamera… possiamo vedere il tuo bucato», le ha detto davanti agli altri consiglieri.
La risposta della collega ha alimentato ulteriormente il momento di imbarazzo: «Mi vedete? Allora potete vedere anche il mio bucato».
Il dettaglio che ha incuriosito il web
Nel filmato, pubblicato su YouTube e rilanciato da numerosi utenti, alcuni spettatori hanno notato anche una figura scura sullo sfondo, intravista dietro una porta.
Quel dettaglio ha alimentato l’ironia nei commenti, con utenti che hanno scherzato cercando di indovinare chi potesse trovarsi nell’abitazione durante la videoconferenza.
Il video fa il giro dei social
L’insolito episodio verificatosi in Nuova Zelanda è stato ripreso da diversi media internazionali, tra cui il Daily Mail e l’AFP, trasformando una normale seduta del Consiglio comunale in uno degli argomenti più commentati della giornata.
Non è nemmeno la prima volta che il Consiglio comunale di Dunedin finisce al centro dell’attenzione per una videoriunione.
Un precedente diventato famoso
Nel 2020 un altro consigliere della stessa amministrazione, David Benson-Pope, era diventato virale dopo essere stato ripreso durante una riunione su Zoom mentre riordinava il proprio ufficio indossando soltanto una giacca nella parte superiore.
Anche in quel caso il video aveva fatto rapidamente il giro del web.
La conseillère municipale de Dunedin, en Nouvelle-Zélande, Jo Galer, a rejoint une réunion en visioconférence depuis sa salle de bain. Son linge, visible derrière elle, n'a pas échappé à la maire de Dunedin, qui lui a gentiment fait remarquer avant qu'elle ne déplace sa caméra. pic.twitter.com/gU37eDw30o— M6 Info (@m6info) August 5, 2026