Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Si collega alla riunione dal bagno e dimentica la telecamera accesa: tutti vedono il bucato, il video diventa virale

DiRedazione

Pubblicato: 5 Ago, 2026 - ore: 21:32 #consiglio comunale, #Nuova Zelanda, #Zoom
La consigliera neozelandese Jo Galer durante il collegamento ZoomLa consigliera neozelandese Jo Galer durante il collegamento Zoom

La protagonista è la consigliera neozelandese Jo Galer: l’imbarazzante siparietto durante una riunione del Consiglio comunale di Dunedin ha fatto il giro del web

Una riunione istituzionale si è trasformata in un siparietto diventato virale sui social. In Nuova Zelanda, la consigliera comunale Jo Galer ha partecipato in videocollegamento a una seduta del Consiglio di Dunedin, senza accorgersi che la telecamera mostrava molto più di quanto avrebbe voluto.

Sul monitor, infatti, erano ben visibili il bagno da cui si stava collegando e il bucato steso sullo sfondo, scatenando l’ilarità dei colleghi e migliaia di commenti online.

La sindaca la interrompe: “Possiamo vedere il tuo bucato”

L’episodio è avvenuto durante una riunione dedicata alla riforma del governo locale.

Mentre Jo Galer prendeva la parola, la sindaca Sophie Barker l’ha interrotta con un sorriso, invitandola a modificare l’inquadratura.

«Forse dovresti spostare la telecamera… possiamo vedere il tuo bucato», le ha detto davanti agli altri consiglieri.

La risposta della collega ha alimentato ulteriormente il momento di imbarazzo: «Mi vedete? Allora potete vedere anche il mio bucato».

Il dettaglio che ha incuriosito il web

Nel filmato, pubblicato su YouTube e rilanciato da numerosi utenti, alcuni spettatori hanno notato anche una figura scura sullo sfondo, intravista dietro una porta.

Quel dettaglio ha alimentato l’ironia nei commenti, con utenti che hanno scherzato cercando di indovinare chi potesse trovarsi nell’abitazione durante la videoconferenza.

Il video fa il giro dei social

L’insolito episodio verificatosi in Nuova Zelanda è stato ripreso da diversi media internazionali, tra cui il Daily Mail e l’AFP, trasformando una normale seduta del Consiglio comunale in uno degli argomenti più commentati della giornata.

Non è nemmeno la prima volta che il Consiglio comunale di Dunedin finisce al centro dell’attenzione per una videoriunione.

Un precedente diventato famoso

Nel 2020 un altro consigliere della stessa amministrazione, David Benson-Pope, era diventato virale dopo essere stato ripreso durante una riunione su Zoom mentre riordinava il proprio ufficio indossando soltanto una giacca nella parte superiore.

Anche in quel caso il video aveva fatto rapidamente il giro del web.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Bambino di 3 anni travolto da un’auto a Crocetta del Montello: è gravissimo, trasportato in elicottero a Padova

Ago 5, 2026 Redazione
Attualità

Omicidio Martina Carbonaro, braccialetto elettronico ai genitori della 14enne: non potranno avvicinarsi alla famiglia di Alessio Tucci

Ago 5, 2026 Redazione
Attualità

Grosseto, trovato morto in casa l’ex insegnante Fabrizio Carini: l’allarme dato dal forte odore, disposta l’autopsia

Ago 5, 2026 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Bambino di 3 anni travolto da un’auto a Crocetta del Montello: è gravissimo, trasportato in elicottero a Padova

Attualità

Omicidio Martina Carbonaro, braccialetto elettronico ai genitori della 14enne: non potranno avvicinarsi alla famiglia di Alessio Tucci

Attualità

Si collega alla riunione dal bagno e dimentica la telecamera accesa: tutti vedono il bucato, il video diventa virale

Attualità

Grosseto, trovato morto in casa l’ex insegnante Fabrizio Carini: l’allarme dato dal forte odore, disposta l’autopsia

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© Notizie Audaci. All Rights Reserved.