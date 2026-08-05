Mesagne, bambina di 6 anni precipita dalla finestra del secondo piano: ricoverata in codice rosso, si valuta il trasferimento

La piccola sarebbe caduta accidentalmente mentre giocava nell’abitazione dei nonni, indaga la polizia per ricostruire l’esatta dinamica
Momenti di grande apprensione a Mesagne, in provincia di Brindisi, dove una bambina di 6 anni è precipitata nel pomeriggio dalla finestra di un appartamento al secondo piano di una palazzina. La piccola è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata d’urgenza all’ospedale Perrino di Brindisi, dove è stata ricoverata in codice rosso.
Le sue condizioni sono costantemente monitorate dai medici, che stanno valutando anche l’eventuale trasferimento in un’altra struttura sanitaria della Puglia.
La caduta dall’abitazione dei nonni
L’incidente è avvenuto in via Guglielmo Marconi, nei pressi di via Latiano, nella zona periferica di Mesagne.
Secondo le prime ricostruzioni, la bambina si trovava nell’appartamento dei nonni quando, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbe precipitata dalla finestra del secondo piano, compiendo un volo di circa sette metri prima di finire sul marciapiede.
Le prime verifiche degli investigatori fanno propendere per un incidente domestico avvenuto mentre la piccola stava giocando.
I soccorsi e il ricovero in ospedale
Alcuni residenti, richiamati dal rumore della caduta, sono accorsi immediatamente per prestare i primi aiuti in attesa dell’arrivo dei sanitari.
L’equipe del 118 ha stabilizzato la bambina sul posto prima del trasferimento d’urgenza al Perrino di Brindisi.
Gli accertamenti diagnostici avrebbero evidenziato una lesione interna, motivo per cui i medici stanno valutando se trasferire la paziente in un centro specializzato.
Indagini in corso
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Mesagne, coordinati dal vicequestore Giuseppe Massaro.
I poliziotti stanno ascoltando le persone presenti nell’abitazione al momento dei fatti e stanno ricostruendo con precisione quanto accaduto.
Al momento non emergono elementi che facciano ipotizzare cause diverse da una tragica caduta accidentale, ma gli accertamenti proseguono.