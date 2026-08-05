Da modelle a star del web per adulti, le gemelle da milioni di follower sorprendono tutti: ‘Nostra madre ci fotografa e ci sostiene’

Da sinistra le due gemelle e la madre

Julia e Lauren Burch raccontano il rapporto con la mamma, che non solo ha accettato le loro scelte professionali ma è diventata una delle loro più grandi sostenitrici

Due sorelle, milioni di follower e una carriera che continua a far discutere. Le gemelle canadesi Julia e Lauren Burch, diventate famose sui social network e oggi tra le content creator più seguite del web, hanno raccontato un aspetto poco conosciuto della loro vita privata: il rapporto con la madre, che fin dall’inizio ha sostenuto le loro scelte professionali, comprese quelle legate ai contenuti destinati alle piattaforme per adulti.

In un’intervista rilasciata al Daily Star, le due influencer hanno spiegato di aver inizialmente temuto una reazione negativa da parte della famiglia. La realtà, però, si è rivelata completamente diversa.

Il timore del giudizio della madre

Julia Burch, che su Instagram conta oltre due milioni di follower, ha raccontato di aver avuto paura che la madre potesse non approvare il percorso intrapreso.

Con il passare del tempo, però, quella preoccupazione si è trasformata in una delle più grandi certezze della sua vita.

Secondo la giovane influencer, il sostegno ricevuto in famiglia ha rappresentato un elemento fondamentale per affrontare serenamente una professione spesso oggetto di critiche e pregiudizi.

Julia e Lauren Burch

“È lei che ci incoraggia”

Le due sorelle raccontano che la madre, oggi 46enne, le ha cresciute da sola insieme al fratello maggiore, occupandosi anche della loro istruzione.

Non si è limitata ad accettare le loro decisioni: con il tempo è diventata parte integrante del loro lavoro.

Come spiegano al Daily Star, in diverse occasioni è stata proprio lei a realizzare alcuni dei servizi fotografici pubblicati sui loro profili social, aiutandole perfino nella scelta delle pose e delle inquadrature.

Dai sogni nella moda al successo sui social

Julia aveva inizialmente sognato una carriera nel mondo dell’alta moda.

Tuttavia, il suo progetto si è scontrato con un ostacolo ricorrente: l’altezza.

Le era stato più volte detto di non possedere i requisiti richiesti dalle grandi agenzie, così ha deciso di puntare sul web, costruendo nel tempo una vastissima community.

Una scelta che, secondo il suo racconto, è stata sempre incoraggiata dalla madre.

Il segreto? Sentirsi sostenute

Lauren Burch ha spiegato al Daily Star che non ha mai sentito il bisogno di nascondere alla madre la decisione di aprire un profilo su piattaforme riservate agli adulti.

Molto diverso, invece, il rapporto con alcuni amici, dai quali inizialmente aveva cercato di tenere nascosta questa attività per paura di essere giudicata.

Con il tempo, racconta, anche quel timore è svanito.

“Siamo fortunate ad avere una madre così”

Le gemelle attribuiscono proprio alla madre gran parte della loro sicurezza personale.

Oltre ad aver partecipato ad alcuni contenuti pubblicati sui loro canali social, la donna avrebbe sempre ribadito un concetto semplice: finché le figlie sono felici e realizzate, continuerà a sostenerle.

Per Julia e Lauren, questo rappresenta il vero motivo del loro equilibrio, nonostante la notorietà e le inevitabili polemiche che accompagnano il loro lavoro.