Grosseto, trovato morto in casa l’ex insegnante Fabrizio Carini: l’allarme dato dal forte odore, disposta l’autopsia

Il corpo del 62enne è stato scoperto in un appartamento di via Meucci. La Procura indaga per chiarire le cause del decesso, nessuna ipotesi esclusa
Giallo a Grosseto, dove un ex insegnante di 62 anni, Fabrizio Carini, è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione di via Antonio Meucci. A far scattare l’allarme è stato un vicino di casa, insospettito dal forte odore che proveniva dall’appartamento al piano terra.
Secondo una prima ricostruzione, il decesso risalirebbe ad alcuni giorni prima del ritrovamento. La Procura ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia per chiarire le cause della morte.
Il corpo trovato sul letto
Quando il personale del 118 e i carabinieri sono entrati nell’abitazione, hanno trovato il 62enne disteso sul letto.
Dai primi accertamenti non sarebbero emersi evidenti segni di violenza sul corpo, ma gli investigatori mantengono aperte tutte le ipotesi fino all’esito degli esami medico-legali.
Appartamento sequestrato
Per oltre sei ore l’abitazione è rimasta sotto sequestro.
Sul posto hanno lavorato i militari della Sezione Investigazioni Scientifiche dell’Arma, insieme al medico legale e al sostituto procuratore Mauro Lavra, che ha disposto l’esame autoptico.
L’obiettivo è ricostruire con precisione gli ultimi giorni di vita dell’uomo e stabilire cosa abbia provocato il decesso.
Chi era Fabrizio Carini
Fabrizio Carini era stato per anni docente di Scienze Motorie in un istituto superiore della città.
Negli ultimi tempi, secondo quanto emerso, aveva attraversato un periodo di difficoltà personale che lo aveva portato ad allontanarsi dall’insegnamento.
Da giovane era stato anche un atleta, praticando l’atletica leggera a livello agonistico.
Saranno ora gli accertamenti disposti dalla Procura di Grosseto a fare luce sulle cause della morte del 62enne.