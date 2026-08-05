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Grosseto, trovato morto in casa l’ex insegnante Fabrizio Carini: l’allarme dato dal forte odore, disposta l’autopsia

DiRedazione

Pubblicato: 5 Ago, 2026 - ore: 20:22 #Grosseto, #insegnante
L'insegnante trovato morto a GrossetoL'insegnante trovato morto a Grosseto

Il corpo del 62enne è stato scoperto in un appartamento di via Meucci. La Procura indaga per chiarire le cause del decesso, nessuna ipotesi esclusa

Giallo a Grosseto, dove un ex insegnante di 62 anni, Fabrizio Carini, è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione di via Antonio Meucci. A far scattare l’allarme è stato un vicino di casa, insospettito dal forte odore che proveniva dall’appartamento al piano terra.

Secondo una prima ricostruzione, il decesso risalirebbe ad alcuni giorni prima del ritrovamento. La Procura ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia per chiarire le cause della morte.

Il corpo trovato sul letto

Quando il personale del 118 e i carabinieri sono entrati nell’abitazione, hanno trovato il 62enne disteso sul letto.

Dai primi accertamenti non sarebbero emersi evidenti segni di violenza sul corpo, ma gli investigatori mantengono aperte tutte le ipotesi fino all’esito degli esami medico-legali.

Appartamento sequestrato

Per oltre sei ore l’abitazione è rimasta sotto sequestro.

Sul posto hanno lavorato i militari della Sezione Investigazioni Scientifiche dell’Arma, insieme al medico legale e al sostituto procuratore Mauro Lavra, che ha disposto l’esame autoptico.

L’obiettivo è ricostruire con precisione gli ultimi giorni di vita dell’uomo e stabilire cosa abbia provocato il decesso.

Chi era Fabrizio Carini

Fabrizio Carini era stato per anni docente di Scienze Motorie in un istituto superiore della città.

Negli ultimi tempi, secondo quanto emerso, aveva attraversato un periodo di difficoltà personale che lo aveva portato ad allontanarsi dall’insegnamento.

Da giovane era stato anche un atleta, praticando l’atletica leggera a livello agonistico.

Saranno ora gli accertamenti disposti dalla Procura di Grosseto a fare luce sulle cause della morte del 62enne.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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