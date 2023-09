Kazuosan, Chi l’ha visto mostra il momento dell’annuncio del ritrovamento dello YouTuber (VIDEO)

L’anteprima della nuova stagione di Chi l’ha visto è stata dedicata al ritrovamento dello YouTuber salernitano Kazuosan a New Jersey.

Mamma Antonella travolta dall’entusiasmo dei familiari mentre ricostruiva la scomparsa dello YouTuber Kazuosan a Chi l’ha visto

La puntata del 13 settembre è iniziata con le immagini del momento della comunicazione del ritrovamento a mamma Antonella che stava ricostruendo con l’inviato, Marco Monti, del programma condotto da Federica Sciarelli i momenti precedenti alla scomparsa di Cosimo Corrado, nome all’anagrafe del 21enne. “Mio figlio è un YouTuber che ora è in America e non abbiamo notizie di lui da 5 giorni. Faceva dei video sociali” – ha spiegato mamma Antonella, residente nel rione Matierno di Salerno, quasi con le lacrime agli occhi.

“La cosa strana che abbiamo notato è che lui stava al centro di Manhattan e non abbiamo compreso perché si voleva far prenotare il taxi per andare a New Jersey“. Durante il racconto sono entrati i familiari che hanno annunciato il ritrovamento del figlio. La donna è stata travolta dall’entusiasmo dei familiari compreso un cagnolino (maltese). “Avete portato fortuna. É in ospedale e dicono che è in buone condizioni”.

Il papà e il fratello erano in partenza per New York: ‘Indicava qualcosa in uno dei due video che ha inviato da Manhattan’

Chi l’ha visto aveva intervistato anche il papà e il fratello che stavano per prendere l’aereo per raggiungere New York per cercare Kazuosan. “Mio fratello è andato a Manhattan per girare le sue esperienza ed ha mandato due video dalla 46esima strada. Lui indicava qualcosa e da questo ci stiamo basando per ricostruire dove fosse andato. Aveva perso uno dei telefoni che è stato ritrovato da un ragazzo al Parco e gli ho chiesto di portarlo in centrale. Ho detto a mia moglie che lo porterò di nuovo a casa”.