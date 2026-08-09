Porta a spasso il cane e viene travolta dall’auto guidata da due bambini di 4 e 6 anni: l’ex miss Kiara Bowling lotta tra la vita e la morte

Kiara Darvonne Bowling

Dramma a Oakland: la famiglia racconta le sue condizioni, mentre il caso scuote gli Stati Uniti e apre interrogativi sulle responsabilità

Una tranquilla passeggiata con il cane si è trasformata in un dramma che ha sconvolto Oakland, in California. Kiara Darvonne Bowling, 31 anni, ex reginetta di bellezza e aspirante avvocata, è ricoverata in condizioni gravissime dopo essere stata investita da un’auto che, secondo la polizia, sarebbe stata presa senza permesso da due fratellini di appena 4 e 6 anni.

L’incidente è avvenuto nella mattinata di giovedì nella zona di East Oakland, dove la donna stava attraversando regolarmente la strada mentre portava a spasso il cane di un’amica. L’auto, guidata dai due bambini, avrebbe perso il controllo dopo una corsa ad alta velocità, finendo prima contro un altro veicolo e poi travolgendo la 31enne prima di schiantarsi contro un’abitazione.

Le condizioni di Kiara Bowling

Trasportata d’urgenza all’Highland Hospital, Kiara Bowling è stata ricoverata in terapia intensiva. I medici stanno combattendo per salvarle la vita dopo le gravissime lesioni riportate.

Secondo quanto riferito dai familiari, la donna presenta emorragie cerebrali multiple, fratture al volto e altri traumi che rendono il quadro clinico estremamente delicato.

La sorella Christina Blackmon ha spiegato che Kiara continua a lottare e che, nelle ultime ore, avrebbe iniziato a rispondere ai comandi più semplici, un piccolo segnale di speranza che la famiglia segue con apprensione.

Per sostenere le spese mediche è stata avviata una raccolta fondi che ha già raccolto decine di migliaia di dollari.

Chi è la vittima

La storia di Kiara Bowling ha colpito profondamente gli Stati Uniti anche per il suo percorso personale.

Nel 2025 era stata incoronata Miss Greater Bay Area durante il concorso California Regency International Pageant. Parallelamente agli impegni nel mondo degli eventi e della moda, stava completando gli studi alla California State University, East Bay, con l’obiettivo di iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza e intraprendere la carriera di avvocato.

Familiari e amici la descrivono come una persona molto impegnata nel sociale e determinata a costruire il proprio futuro.

L’auto rubata dai due fratellini

Secondo la ricostruzione degli investigatori, i due bambini avrebbero preso le chiavi dell’auto mentre i genitori stavano dormendo.

Una volta saliti a bordo, il più grande avrebbe impugnato il volante, mentre il fratellino più piccolo avrebbe azionato acceleratore e freno. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver assistito increduli alla scena, vedendo il veicolo procedere senza controllo prima dell’impatto.

L’auto avrebbe urtato un’altra vettura, investito Kiara Bowling mentre attraversava la strada e terminato la corsa contro una recinzione.

Anche i due fratellini sono rimasti feriti: il maggiore avrebbe riportato la frattura di una gamba, mentre il più piccolo una commozione cerebrale. Entrambi sono stati ricoverati ma non sarebbero in pericolo di vita.

Il gesto della famiglia sorprende tutti

Nonostante la gravità dell’accaduto, i familiari della donna hanno scelto di non puntare il dito contro i bambini.

«Non c’è alcuna cattiva intenzione. Sappiamo tutti che dei bambini non sanno guidare un’automobile», ha dichiarato la sorella della vittima.

Diversa la posizione di altri parenti, che chiedono invece di capire come sia stato possibile che due bambini così piccoli riuscissero a impossessarsi dell’auto senza che nessuno se ne accorgesse.

Nel frattempo la polizia di Oakland continua gli accertamenti per ricostruire ogni fase dell’incidente. Gli investigatori stanno ascoltando i testimoni e verificando eventuali responsabilità degli adulti coinvolti, mentre gli esperti sottolineano come casi simili rappresentino una situazione giuridica estremamente rara, vista la giovanissima età dei bambini.