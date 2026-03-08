Maya Hernandez condannata a 15 anni per aver dimenticato il figlio in auto

Chi è Maya Hernandez e perché il suo caso ha sconvolto gli Stati Uniti

Una storia che ha scioccato l’opinione pubblica americana e riaperto il dibattito sulla sicurezza dei bambini lasciati nelle auto sotto il sole. Maya Hernandez, madre di Visalia, California, è stata condannata a una pena da 15 anni all’ergastolo dopo aver lasciato i suoi due figli piccoli chiusi in un’auto mentre si sottoponeva a un appuntamento di chirurgia estetica.

Il tragico episodio risale allo scorso giugno, quando la donna guidò per oltre 150 chilometri fino a Bakersfield per recarsi in una clinica estetica.

In macchina con lei c’erano i due figli: Amillio, di appena un anno, e Mateo, di due anni.

Quella che doveva essere una breve sosta si è trasformata in una tragedia.

Cosa è successo ai bambini lasciati nell’auto sotto il sole

Secondo quanto ricostruito durante il processo, Maya Hernandez lasciò i due bambini chiusi nell’auto parcheggiata mentre entrava nella struttura per il suo appuntamento.

Per tranquillizzarli aveva lasciato loro:

alcuni snack

cartoni animati sul telefono

l’aria condizionata accesa

Ma qualcosa è andato terribilmente storto.

Le indagini del Dipartimento di Polizia di Bakersfield hanno accertato che l’aria condizionata si è spenta dopo circa un’ora.

All’interno dell’auto la temperatura ha superato i 38 gradi.

Hernandez è rimasta nella spa oltre due ore e mezza.

Quando i bambini sono stati trovati, entrambi erano letargici e gravemente disidratati.

Il piccolo Amillio è stato trasportato d’urgenza in ospedale ma non dava più segni di vita.

È morto poco dopo.

Il fratellino Mateo è sopravvissuto ma ha riportato conseguenze che richiedono ancora cure e supporto psicologico.

Perché Maya Hernandez è stata condannata a 15 anni

Durante il processo, la donna ha scelto di dichiararsi colpevole di omicidio colposo nell’ambito di un accordo con l’accusa.

L’imputazione iniziale di omicidio è stata archiviata dopo il patteggiamento.

La giuria l’ha comunque ritenuta colpevole di due capi d’imputazione per messa in pericolo di minori, uno per ciascun figlio.

La condanna stabilita dal tribunale è stata da 15 anni all’ergastolo.

Una sentenza che ha lasciato profondamente insoddisfatta la famiglia del bambino morto.

Il dolore della famiglia del piccolo Amillio

Durante l’udienza, la nonna paterna dei bambini, Katie Martinez, ha preso la parola davanti al tribunale.

Le sue parole hanno colpito profondamente l’aula.

«Quindici anni non sembrano sufficienti», ha detto.

«La nostra città ha pianto per il nostro Amillio».

Anche il giudice Charles R. Brehmer ha riconosciuto la gravità del caso, ricordando che la comunità non dimenticherà il piccolo.

«Amillio non verrà dimenticato da nessuno», ha dichiarato.

Le lacrime del padre in tribunale

Uno dei momenti più drammatici dell’udienza è stato l’intervento del padre dei bambini, Rosendo Gutierrez.

L’uomo era in carcere per altri reati al momento della tragedia e quella è stata la prima volta che ha partecipato al processo.

Davanti al giudice e ai familiari ha raccontato il momento in cui ha saputo della morte del figlio.

«Era un bravo bambino», ha detto tra le lacrime.

Gutierrez ha confessato di sentirsi ancora schiacciato dal senso di colpa per non essere stato presente quando i suoi figli avevano bisogno di lui.

«Pensavo che quando sarei uscito li avrei trovati lì… ma sto cercando di andare avanti», ha detto.

Ora tutta la sua attenzione è rivolta al figlio sopravvissuto, Mateo, che sta affrontando le conseguenze psicologiche della tragedia.

«Ha molti problemi con cui sta lottando in questo momento», ha spiegato il padre.

Una tragedia che continua a dividere l’opinione pubblica

Il caso di Maya Hernandez continua a dividere l’opinione pubblica negli Stati Uniti.

Da una parte c’è chi considera la condanna troppo lieve per la morte di un bambino di appena un anno.

Dall’altra chi ritiene che la tragedia sia stata il risultato di una drammatica catena di errori.

In mezzo resta la storia di Amillio, un bambino la cui vita si è spezzata in un’auto parcheggiata sotto il sole.

E il ricordo di una tragedia che, come ha detto il giudice in aula, nessuno potrà dimenticare.