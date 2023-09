Klodiana Vefa, l’ultimo post: ‘Gli angeli non vivono all’inferno’, le dediche del marito

“Due cose ci salvano nella vita: amare e ridere. Se ne avete una state bene, se possedete entrambe siete invincibili”. La pensava così Klodiana Vefa, uccisa a 35 anni dal marito a Castelfiorentino.

Klodiana Vefa sui social: ‘Chi ti vuole non si arrende mai per averti’

Sui suoi profili social ci sono ancora le foto nelle quali sorride bellissima, da una macchina, su una spiaggia, in un museo, con i figli, mentre scriveva che “La vita è il viaggio più bello”. Klodiana amava la vita e la sua casa, scriveva spesso che “l’educazione non è qualcosa che si può imparare”. Andando a ritroso su Instagram, solo nel 2020 appare in una foto con il marito, Alfred Vefa, ora ricercato per omicidio, nel 2019 lui le dà un bacio mentre lei guarda nell’obiettivo.

A corredo, la frase di lei: “Chi ti vuole non si arrende mai per averti”. Nei commenti la risposta di quello che sarà il suo killer: “Con una come te l’amore non finisce mai. Ti amo“. Ancora sulla foto profilo di Alfred Vefa compaiono lui e Klodiana seduti su una panchina mentre si abbracciano. In qualche commento scriveva: “Sei la mia vita”.

Alfred Vefa in risposta ad un post della moglie: ‘Con una come te l’amore non finisce mai’

L’ultimo post della 35enne è di cinque giorni fa. C’è Klodiana e sua figlia, con il sottofondo della canzone di Arisa ‘La notte’, un testo triste, e sotto tantissimi commenti con cuori e “riposa in pace” in italiano e in albanese. “Se un uomo si aspetta che una donna sia un angelo nella sua vita, deve prima creare il paradiso per lei. Perché gli angeli non vivono all’inferno” – scriveva ancora Klodiana.