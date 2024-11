La banana Comedian di Maurizio Cattelan, chi l’ha acquistata per 6,2 milioni di dollari

Banana al top con Maurizio Cattelan: l’opera più famosa e discussa del 64enne artista padovano, “Comedian“, un frutto giallo attaccato alla parete con il nastro adesivo, è stata venduta all’asta da Sotheby’s a New York, mercoledì 20 novembre, per 6,2 milioni di dollari, comprese le commissioni. La casa d’aste aveva stimato la controversa installazione 1-1,5 milioni di dollari.

L’opera d’arte di Maurizio Cattelan acquistata dal fondatore della piattaforma di criptovalute Tron

La banana gialla più cara del mondo è andata a ruba nella sala vendite di Sotheby’s a Manhattan: sette offerenti hanno cercato di aggiudicarsi il provocatorio lavoro “Comedian” del 64enne artista padovano. L’offerta vincente è stata fatta dal vice presidente di Sotheby’s per l’Asia, al telefono per conto di Justin Sun, collezionista cinese e fondatore della piattaforma di criptovalute Tron. “Nei prossimi giorni mangerò personalmente la banana” – ha annunciato Sun dopo aver acquistato l’opera deperibile di Cattelan. “Comedian” aveva fatto impazzire i social quando era stata presentata per la prima volta e venduta per 120.000 dollari dalla galleria Perrotin alla fiera Art Basel Miami Beach nel 2019. L’opera è diventata in poco tempo virale, provocando dibattiti, scatenando polemiche e catturando l’immaginazione di milioni di persone in tutto il mondo.

La folla che ha attirato alla fiera è stata così enorme che è stato necessario rimuoverla dall’edificio. Mangiata non solo una volta, ma due, ha dominato le cronache di tutto il mondo. La banana esposta all’epoca in Florida venne sviluppata in un supermercato locale per pochi centesimi di dollari. L’esemplare venduto per 6,2 milioni di dollari è il numero 2 di un’edizione di 3 copie più 2 prove d’artista, una delle quali si trova oggi al Solomon R. Guggenheim Museum di New York, regalata da un collezionista anonimo.

Justin Sun: ‘Mangerò personalmente la banana come parte di questa esperienza artistica unica’

“Sono entusiasta di annunciare che ho acquisito con successo l’opera iconica di Maurizio Cattelan Comedian. Non si tratta di una semplice opera d’arte, ma di un fenomeno culturale che unisce i mondi dell’arte, dei meme e della comunità delle criptovalute” – ha dichiarato Justin Sun in un comunicato. “Credo che quest’opera ispirerà ulteriori riflessioni e discussioni in futuro e diventerà parte della storia auguro che possa suscitare ulteriore ispirazione e impatto per gli appassionati d’arte di tutto il mondo. Inoltre, nei prossimi giorni, mangerò la banana come parte di questa esperienza artistica unica, onorando il suo posto sia nella storia dell’arte che nella cultura popolare”.