Francesca Deidda, dopo 6 mesi Igor Sollai ha confessato di aver ucciso la moglie

Dopo oltre sei mesi in cui si è sempre dichiarato innocente ha ammesso le proprie responsabilità. Igor Sollai ha confessato di aver ucciso Francesca Deidda. Il 43enne è in carcere con le accuse di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere.

Igor Sollai ha ricostruito il delitto della moglie nel corso di un interrogatorio durato 4 ore

Difeso dagli avvocati Carlo Demurtas e Laura Pirarba, è stato sentito in carcere a Uta dal pm Marco Cocco. Un interrogatorio durato 4 ore durante il quale, secondo quanto riferito dall’Ansa, ha ricostruito il delitto descrivendo come ha ucciso la moglie e come poi si è liberato del cadavere. Non avrebbe invece parlato del movente. La 42enne era sparita da San Sperate, un paese a una ventina di chilometri da Cagliari, il 10 maggio scorso. I resti sono stati trovati il ​​18 luglio in un borsone nelle campagne tra Sinnai e San Vito, vicino alla vecchia statale 125.

I resti della donna furono trovati due mesi dopo

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti Igor Sollai avrebbe utilizzato il “telefono della moglie per sostituirsi a lei e mantenerla in vita agli occhi di amici e parenti, nel tentativo di convincere tutti che la sua sparizione fosse stata volontaria e collegata alla fine della relazione sentimentale”.

Ad inchiodarlo furono le evidenze ottenute dall’analisi delle tracce informatiche lasciate dall’indagato e l’incongruenza nelle versioni fornite ai carabinieri sui giorni antecedenti la scomparsa della moglie. Il corpo della vittima fu ritrovato vicino al Ponte romano, in località San Priamo, lungo la vecchia statale da un pastore tedesco specializzato nel rintracciare cadaveri, fatto arrivare da Bologna.