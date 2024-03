Video attentato a Mosca al Crocus City Hall: almeno 40 morti, Medvedev attacca l’Ucraina

Clear Video footages from another angle, where terrorists start firing randomly on people in Crocus City Hall in Krasnogorsk near Moscow. Dozens of causalities reported. The armed conflict is still going on. pic.twitter.com/LqraqifGlm

Mosca, almeno 5 assalitori hanno preso d’assalto la sala concerto Crocus City Hall ed hanno sparato verso il pubblico

Come ricostruisce l’agenzia di stampa Novosti, le sparatorie sono cominciate prima dell’inizio dello spettacolo musicale, con l’esibizione del gruppo Picnic. Almeno cinque gli assalitori che, secondo testimonianze concordi, indossavano dei passamontagna. Il fuoco è stato aperto sugli spettatori anche in prossimità degli ingressi, come testimoniato dal video, diffuso su Telegram dal blog Voennyj Osvedomitel’.

Gli autori della strage nella sala da concerti moscovita di Podolsk hanno fatto irruzione nel Crocus City Hall aprendo il fuoco a bruciapelo sui presenti: è quanto riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti citando testimoni oculari. L’attentato è avvenuto pochi minuti prima del concerto rock in programma nella sala, alle 20:00 ora locale: almeno tre uomini in mimetica, cinque secondo diverse fonti, con passamontagna sul volto, hanno fatto irruzione dalla platea sparando all’impazzata e lanciando delle bombe fumogene.

Medvedev minaccia l’Ucraina: ‘Neutralizzeremo i funzionari se venissero confermati i legami dei terroristi con Kiev’

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, minaccia l’Ucraina dopo la sparatoria avvenuta oggi nella sala concerti Crocus City Hall, situata a 15 chilometri a nord-est del centro di Mosca. “Se venisse confermato che si tratta di terroristi legati al regime di Kiev, non c’è altra via se non trattarli come tali, così come i loro sostenitori ideologici. Ognuno di loro deve essere individuato e neutralizzato senza pietà, in quanto terroristi, compresi i funzionari dello Stato coinvolti in tali atti criminali” – ha detto Medvedev su Telegram. “I terroristi capiscono solo l’antiterrorismo” – ha aggiunto.

Il Ministro degli Esteri Tajani: ‘Non abbiamo segnalazioni di italiani coinvolti’

Secondo le prime ricostruzioni diversi uomini armati, sembra almeno quattro, hanno aperto il fuoco all’interno del locale. “Al momento non abbiamo segnalazioni né all’ambasciata né al consolato” di italiani coinvolti nella sparatoria avvenuta al Crocus City Hall, la sala concerti di Krasnogorsk, nel nordovest di Mosca. Lo ha dichiarato il vice premier e il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo al Tg1