Celano, mamma 37enne si lancia dal balcone con il figlio: morta la donna

Nuovo dramma nell’aquilano poche ore dopo la strage familiare compiuta dall’urologo Carlo Vicentini. Una mamma 37enne, residente nel rione Santa Maria di Celano si è lanciata dal terzo piano della sua abitazione con il figlio di 6 anni in braccio.

Celano, Gemma Paris si è lanciata dal terzo piano dell’abitazione nel rione Santa Maria

L’impatto con l’asfalto non ha dato scampo a Gemma Paris mentre il ragazzino è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale de L’Aquila dove è ricoverato in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. Il corpo della madre avrebbe attutito il colpo evitando così conseguenze fatali.

L’episodio si è consumato intorno alle 8 di sabato 1° aprile quando la donna si è gettata dalla finestra di casa. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri ed i vigili del fuoco che hanno provveduto a transennare l’area.

Il bambino ricoverato in terapia intensiva ma non è in pericolo di vita

Secondo una prima ricostruzione la donna stava attraversando un momento delicato e lo stato di disagio psicologico potrebbe essere alla base del gesto. Sconcerto e incredulità a Celano, provincia di L’Aquila, per l’accaduto. In tanti conoscevano Gemma Paris. “Una tragedia, aveva la stessa età di mia moglie. Conoscevo benissimo lei ed anche i suoi genitori, siamo sconvolti” – ha dichiarato il sindaco Settimio Santilli.