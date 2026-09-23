Larissa Brito

La 25enne brasiliana era stata trovata morta dopo la segnalazione della sua scomparsa

Il caso di Larissa Brito, modella brasiliana di 25 anni ritrovata morta vicino a Nizza, si arricchisce di un nuovo elemento: l’ex compagno Mathieu nega di averla uccisa.

Il 29enne è tuttora in stato di fermo a disposizione degli inquirenti ed è accusato di femminicidio. La sua posizione è emersa dopo il ritrovamento del corpo della giovane nel bagagliaio della sua auto, durante un controllo effettuato dalla polizia doganale in un’area di sosta dell’autostrada A8.

Secondo quanto riferito dal procuratore di Nizza Damien Martinelli, il cadavere presentava ferite compatibili con l’uso di un’arma da taglio ed era stato nascosto all’interno di sacchi di plastica.

L’uomo, secondo Nice Matin, contesta le accuse che gli vengono rivolte.

La scomparsa e quell’uomo visto uscire dall’appartamento

Il ritrovamento del cadavere della modella si è intrecciato con la segnalazione della scomparsa di Larissa.

Un uomo che si era presentato come amico della ragazza aveva infatti contattato la polizia di Nizza, raccontando di essere andato a casa della modella e di aver visto un uomo uscire dall’abitazione con alcune borse.

Quando gli investigatori hanno effettuato gli accertamenti nell’appartamento, secondo quanto riportato, l’abitazione appariva appena ripulita.

Gli elementi raccolti hanno portato gli inquirenti a collegare la segnalazione della scomparsa con il corpo rinvenuto nell’auto, identificando la vittima come Larissa e concentrando l’attenzione sull’ex compagno.

La madre: «Aveva cercato di allontanarsi da lui»

Dal Brasile sono intanto emersi nuovi elementi attraverso i racconti della famiglia della 25enne, riportati dal quotidiano O Globo.

Secondo quanto riferito dalla madre Liliane Brito Nogueira, Larissa aveva avuto una relazione breve con Mathieu, che avrebbe deciso di interrompere dopo aver scoperto, secondo la ricostruzione familiare, i suoi presunti legami con la criminalità organizzata locale nella zona di Nizza.

La madre ha raccontato che la figlia avrebbe poi cercato in tutti i modi di allontanarsi dall’uomo.

Particolarmente importante, nel racconto della famiglia, è l’ultimo messaggio ricevuto dalla ragazza. Larissa avrebbe avvertito la madre della presenza dell’ex fidanzato nella sua abitazione. Dopo quel messaggio, la giovane avrebbe smesso di rispondere.

Preoccupata, la madre avrebbe contattato Mathieu. L’uomo, secondo quanto riferito da Brito Nogueira, le avrebbe risposto che Larissa stava dormendo.

Larissa si era trasferita in Francia tre anni fa

Larissa Brito aveva lasciato il Brasile tre anni fa per trasferirsi in Francia. Prima del trasferimento aveva lavorato in alcuni locali notturni di San Paolo.

La sua morte ha fatto rapidamente il giro dei media brasiliani e francesi, mentre in Francia proseguono gli accertamenti sul ruolo dell’ex compagno e sulla dinamica della vicenda. La sua famiglia ha avviato una raccolta fondi per contribuire al rimpatrio della salma in Brasile.

Mathieu, fermato sull’A8 dopo il controllo dell’auto, rimane a disposizione degli inquirenti e respinge le accuse. Saranno gli accertamenti investigativi e giudiziari a stabilire cosa sia accaduto alla giovane modella e quale sia stata la responsabilità dell’uomo.