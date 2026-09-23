Vanessa Incontrada ha sposato Rossano Laurini dopo 19 anni: le immagini dell’abito e come hanno scelto di festeggiare

Vanessa Incontrada ha detto sì

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini, il matrimonio dopo quasi vent’anni

Una storia cominciata nel 2007, un figlio arrivato un anno dopo, una separazione durata due anni e poi un ritorno che ha riportato nella coppia un sentimento ancora più forte. Ora Vanessa Incontrada e Rossano Laurini si sono sposati.

L’attrice e conduttrice spagnola e l’imprenditore hanno celebrato le nozze in Val d’Orcia, in provincia di Siena, scegliendo una cerimonia raccolta insieme ai familiari e agli amici più stretti.

Al centro della loro storia c’è anche Isal, il figlio della coppia, oggi diciottenne. Un percorso lungo quasi vent’anni che ha attraversato anche un momento di rottura prima del nuovo incontro.

Ed è proprio quel ritorno a dare un significato particolare al matrimonio.

«Ci siamo rinnamorati in una maniera fortissima»

Vanessa Incontrada aveva raccontato a Verissimo i due anni trascorsi lontano da Rossano e il percorso che li aveva portati a ritrovarsi.

«Ci sono stati due anni di separazione difficili, ma forse ci dovevano essere», aveva spiegato l’attrice, raccontando come quella distanza avesse permesso alla coppia di recuperare qualcosa che nel tempo si era perso.

Il ritorno non era stato quindi semplicemente una ricomposizione della relazione.

«La cosa più bella è che ci siamo rinnamorati in una maniera fortissima, cosa non scontata», aveva raccontato Vanessa.

E parlando di Rossano lo aveva definito «il mio migliore amico, il mio amante, il mio pilastro», ringraziandolo per l’amore ricevuto e per quello che continuava a darle.

Parole pronunciate prima delle nozze che oggi raccontano il percorso compiuto dalla coppia fino alla decisione di sposarsi.

L’abito di Vanessa Incontrada: il video delle prove supera il milione di visualizzazioni

Tra i primi dettagli diventati pubblici c’è quello dell’abito da sposa.

Vanessa Incontrada ha condiviso su Instagram un video che mostra alcuni momenti delle prove. Le immagini hanno raccolto oltre un milione di visualizzazioni, attirando l’attenzione dei suoi follower.

L’abito è bianco, lungo, lineare e con le spalline, ed è stato realizzato da Antonio Riva, stilista già scelto dall’attrice in altre occasioni.

Nel filmato si vedono le sarte al lavoro sul vestito e Vanessa durante le prove, con tutta l’emozione legata alla preparazione delle nozze. Poi arriva l’abbraccio con lo stilista, in uno dei momenti più personali del racconto condiviso sui social.

Il video permette così di entrare, almeno in parte, nel dietro le quinte di un matrimonio che la coppia aveva deciso di vivere senza grandi clamori.

Dalla promessa a una cerimonia intima in Val d’Orcia

Vanessa aveva già anticipato a Verissimo l’intenzione di sposare Rossano alla fine dell’estate 2026, spiegando anche quale sarebbe stato lo stile della cerimonia.

«Non sarà una cosa grande, sarà un matrimonio abbastanza intimo», aveva raccontato, aggiungendo di voler avere accanto «le persone più vicine a me che fanno parte della mia vita».

In una successiva intervista aveva anche rivelato alcuni degli invitati del mondo dello spettacolo: Carlo Conti, Gigi D’Alessio e Giorgio Panariello.

«A tutti loro sono legata da una sincera amicizia, non solo dal lavoro. Infatti saranno con me anche al mio matrimonio», aveva detto.

Le nozze si sono quindi svolte seguendo quella linea annunciata: un momento privato condiviso con le persone più importanti.

Follonica, la città che ha accompagnato la loro storia

C’è poi Follonica, la città dove Vanessa Incontrada vive da tempo nonostante le sue origini spagnole.

La località affacciata sul Golfo è diventata negli anni parte della vita dell’attrice e della sua famiglia, mantenendo sempre una particolare discrezione sulla loro sfera privata.

Ora la storia con Rossano Laurini ha raggiunto un nuovo punto: dopo quasi vent’anni, una separazione e un nuovo innamoramento, la coppia ha celebrato il matrimonio in Val d’Orcia.