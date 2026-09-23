Fabio Fazio torna in Rai per una sera: l’accoglienza di Carlo Conti a Tale e quale show e quella battuta su Vespa

Carlo Conti e Fabio Fazio

Il conduttore è stato il quarto giudice della prima puntata di Tale e Quale Show

Per una sera Fabio Fazio è tornato negli studi Rai, ma stavolta dall’altra parte della barricata: non al timone di un programma, bensì nei panni di quarto giudice di Tale e Quale Show.

L’ingresso del conduttore nella prima puntata del programma ha acceso immediatamente lo studio. Il pubblico si è alzato in piedi per una standing ovation, mentre ad accoglierlo è stato Carlo Conti.

Il conduttore ha voluto mettere subito al centro il rapporto personale con Fazio, sottolineando l’amicizia e la stima costruite negli anni, al di là di qualsiasi presunta rivalità televisiva.

Poi la frase che ha dato alla presenza di Fazio un significato particolare: «Sei tornato a casa, la Rai è la tua casa».

Un’accoglienza che ha trasformato quello che avrebbe potuto essere semplicemente l’arrivo di un giudice speciale in uno dei momenti più attesi della serata.

La battuta sulla sfida del mercoledì sera

L’atmosfera si è fatta subito più leggera quando Fazio ha ricordato una scelta di Carlo Conti legata alla programmazione.

Tale e Quale Show è stato infatti collocato nella serata del venerdì nella prima puntata, mentre dal 14 ottobre sul Nove arriverà il nuovo appuntamento del Tavolo di Che Tempo Che Fa.

Fazio ha scherzato con Conti: «Quest’anno me l’hai fatta grossa».

Un riferimento ironico alla concorrenza televisiva che ha dato vita a uno dei siparietti della serata.

Conti ha poi chiesto a Fazio di cimentarsi nell’imitazione di Bruno Vespa. La risposta del conduttore ha inevitabilmente richiamato l’infortunio del giornalista, costretto nelle ultime puntate a condurre Cinque Minuti e Porta a Porta con il braccio ingessato.

La battuta di Fazio è stata secca: «Vuoi che cada dalle scale».

Fazio nella giuria con Siani, Malgioglio e Lamborghini

Fabio Fazio ha quindi preso posto accanto agli altri componenti della giuria di Tale e Quale Show: Alessandro Siani, Cristiano Malgioglio ed Elettra Lamborghini.

Una presenza speciale, dunque, per la prima puntata dello show condotto da Carlo Conti, ma anche un ritorno simbolico negli studi Rai per Fazio dopo il trasferimento del suo programma sul Nove.

E proprio il nuovo impegno televisivo di Fazio prosegue con un doppio appuntamento.

Il nuovo Tavolo di Che Tempo Che Fa arriva sul Nove

Da mercoledì 14 ottobre 2026 alle 21.15 sarà infatti trasmesso sul Nove Il Tavolo di Che Tempo Che Fa, programma dedicato alle conversazioni e alle chiacchiere con gli ospiti di Fabio Fazio.

L’appuntamento sarà disponibile anche in streaming su NOVE.tv e discovery+.

Si amplia così la programmazione legata a Che Tempo Che Fa: da domenica 11 ottobre alle 19.30 tornerà l’appuntamento con il programma condotto da Fazio, mentre dal mercoledì successivo, in prima serata, debutterà Il Tavolo di Che Tempo Che Fa.

Il ritorno di Fazio in Rai per una sera si è quindi trasformato in un incontro televisivo fatto di applausi, amicizia e battute, con Carlo Conti a fare gli onori di casa e una frase destinata a riassumere il momento: «Sei tornato a casa».