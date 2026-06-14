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Laura Cozzi travolta sulle strisce e uccisa: grave la madre 92enne, cosa è successo

DiRedazione

Pubblicato: 14 Giu, 2026 - ore: 17:21 #incidente, #Prenestino, #Roma
Due donne sono state investite a Roma in zona Viale della Serenissima, la più giovane è decedutaDue donne sono state investite a Roma in zona Viale della Serenissima, la più giovane è deceduta

La tragedia al Prenestino dopo uno schianto tra un’auto e un furgone. La 58enne è morta in ospedale, l’anziana lotta tra la vita e la morte

Una domenica mattina trasformata in tragedia. Laura Cozzi, 58 anni, ha perso la vita dopo essere stata investita insieme alla madre di 92 anni mentre si trovava sulle strisce pedonali nel quartiere Prenestino, a Roma.

Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 10:30 all’incrocio tra viale della Serenissima e via Cherso. La donna è morta poco dopo il ricovero in ospedale, mentre l’anziana madre è ricoverata in condizioni gravissime.

Lo schianto tra auto e furgone

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, tutto sarebbe iniziato con una collisione tra una Toyota Yaris e un furgone Renault Trafic.

La conducente della Yaris, una giovane di 28 anni, si sarebbe fermata davanti alle strisce pedonali per consentire l’attraversamento delle due donne.

Pochi istanti dopo, però, il veicolo sarebbe stato violentemente tamponato dal furgone guidato da un uomo di 48 anni.

L’impatto avrebbe scaraventato in avanti l’auto, che ha finito per travolgere madre e figlia.

Laura Cozzi morta dopo il ricovero

Le conseguenze sono state devastanti.

Laura Cozzi, 58 anni, è stata sbalzata violentemente sull’asfalto riportando lesioni gravissime.

Trasportata d’urgenza all’ospedale Vannini in codice rosso, è morta poco dopo l’arrivo al pronto soccorso nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita.

La notizia ha gettato nello sconforto familiari e conoscenti.

La madre di 92 anni è gravissima

Ancora più delicata la situazione della madre della vittima.

La donna, 92 anni, è stata soccorsa e trasferita al Policlinico Umberto I, dove si trova ricoverata in terapia intensiva.

Le sue condizioni vengono descritte come molto gravi e la prognosi resta riservata.

I medici stanno monitorando costantemente il quadro clinico dell’anziana.

L’intervento dei vigili del fuoco

La violenza dell’impatto ha reso necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco.

Secondo quanto emerso, entrambe le donne sarebbero rimaste incastrate sotto i veicoli coinvolti nell’incidente.

I pompieri hanno lavorato a lungo per liberarle e affidarle alle cure del personale sanitario del 118.

Un’operazione particolarmente delicata vista la gravità della situazione.

Indagini per omicidio stradale

Sul caso stanno lavorando gli agenti della Polizia Locale del V Gruppo Prenestino.

I due veicoli coinvolti sono stati sequestrati per consentire tutti gli accertamenti tecnici necessari.

Entrambi i conducenti sono stati accompagnati in ospedale per essere sottoposti agli esami tossicologici e alcolemici previsti dalla normativa.

Gli investigatori dovranno ora ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Una tragedia che scuote il quartiere

L’incidente ha profondamente colpito il quartiere Prenestino, dove in molti hanno assistito alle drammatiche fasi dei soccorsi.

Una normale mattinata si è trasformata in pochi istanti in una tragedia che ha spezzato una vita e lasciato un’altra donna in condizioni disperate.

Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio di quanto accaduto all’incrocio tra viale della Serenissima e via Cherso.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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