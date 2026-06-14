Edoardo Bartesaghi muore a 18 anni sulla Statale 36: travolto nella galleria mentre spingeva la moto

Edoardo Bartesaghi

Tragedia nella notte tra Lecco e Abbadia Lariana, muore studente di Mandello del Lario

Una notte drammatica sulle strade lecchesi. Edoardo Bartesaghi, appena 18 anni, ha perso la vita lungo la Statale 36 nel tratto compreso tra Lecco e Abbadia Lariana. Il giovane sarebbe stato investito all’interno di una galleria mentre si trovava accanto alla sua moto, probabilmente rimasta in panne.

La tragedia si è consumata poco prima delle due del mattino e ha profondamente colpito la comunità di Mandello del Lario, dove il ragazzo viveva.

L’incidente nella galleria della Statale 36

Secondo le prime ricostruzioni dell’incidente, Edoardo stava viaggiando in direzione nord, verso casa, quando la sua moto avrebbe avuto un’avaria.

A quel punto il 18enne sarebbe stato costretto a scendere dal mezzo e a spingerlo lungo la carreggiata.

Proprio in quei momenti sarebbe sopraggiunta un’auto condotta da un uomo di 45 anni che non sarebbe riuscito a evitare l’impatto.

Lo scontro si è verificato all’interno della galleria nel tratto tra Lecco e Abbadia Lariana.

La dinamica esatta resta comunque al vaglio della Polizia Stradale, che sta ricostruendo ogni dettaglio dell’accaduto.

I soccorsi e il decesso del giovane

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, l’automedica, i vigili del fuoco e le pattuglie della Polizia Stradale.

Per Edoardo Bartesaghi, però, non c’è stato nulla da fare.

Le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate troppo gravi e i soccorritori hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

L’automobilista coinvolto è stato invece accompagnato all’ospedale Manzoni di Lecco. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma avrebbe riportato un forte stato di choc.

Chi era Edoardo Bartesaghi

La vittima era residente a Mandello del Lario e frequentava l’istituto Maria Ausiliatrice di Lecco, dove aveva appena concluso il quarto anno di studi superiori.

La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente in città, lasciando sgomenti amici, compagni di scuola e conoscenti.

Tantissimi i messaggi di cordoglio comparsi nelle ore successive alla tragedia.

Traffico bloccato e rilievi

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, il tratto della Statale 36 interessato dall’incidente è stato temporaneamente chiuso.

Sul posto hanno lavorato anche i tecnici Anas e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area.

Gli agenti della Polizia Stradale stanno ora cercando di chiarire se il ragazzo stesse effettivamente spingendo la moto in panne oppure se vi fossero altre circostanze che possano aver contribuito alla tragedia.

Un’altra giovane vita spezzata sulle strade lecchesi

L’incidente riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale in provincia di Lecco.

Quella di Edoardo Bartesaghi è infatti l’ennesima tragedia che coinvolge un giovane motociclista nel territorio lecchese nelle ultime settimane.

Una morte che lascia dolore e interrogativi e che segna profondamente l’inizio dell’estate per una comunità oggi stretta attorno alla famiglia del ragazzo.