Sappada, schianto tra auto e moto: morta Laura Doraponti, sbalzata per 30 metri contro un albero

Laura Doraponti è deceduta in un incidente a Sappada

La 48enne era madre di due figli e viveva a Tricesimo

Un impatto violentissimo, poi la tragedia. Laura Doraponti, 48 anni, residente a Tricesimo e madre di due figli, è morta nello scontro tra una moto e un’auto avvenuto nel pomeriggio a Sappada. La donna viaggiava come passeggera sulla motocicletta insieme al compagno, rimasto a sua volta gravemente ferito.

L’incidente si è verificato poco dopo le 16.40 lungo la strada statale 355, nel territorio comunale di Sappada. La dinamica esatta è ancora al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Ampezzo, intervenuti per effettuare i rilievi e ricostruire le fasi dello schianto.

Laura Doraponti sbalzata dalla moto dopo lo schianto

Secondo una prima ricostruzione, la collisione tra i due veicoli è stata particolarmente violenta.

Laura Doraponti sarebbe stata scaraventata dalla sella per una distanza di circa trenta metri, terminando la sua corsa contro un albero che si trovava a margine della carreggiata.

Una traiettoria drammatica che non le ha lasciato scampo. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, per la 48enne non c’era ormai più nulla da fare. I traumi riportati nell’impatto si sono rivelati fatali e il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

La notizia ha colpito in particolare la comunità di Tricesimo, dove la donna risiedeva e dove era conosciuta anche per il suo ruolo di madre di due figli.

Il compagno trasferito in elicottero a Udine

Gravissime anche le condizioni dell’uomo che era alla guida della motocicletta.

Il compagno di Laura è stato soccorso dai sanitari e stabilizzato direttamente sul luogo dell’incidente. Vista la gravità delle ferite, è stato necessario ricorrere all’elisoccorso per accelerare il trasferimento in ospedale.

Dalla base di Cadore è decollato l’elicottero sanitario Veneto Falco, che ha raggiunto la zona dell’incidente.

Il motociclista è stato quindi trasferito d’urgenza all’ospedale di Udine, dove è stato ricoverato. Le sue condizioni sono considerate gravissime e la prognosi resta riservata.

Indagini sulla dinamica dello scontro

Restano ora da chiarire le circostanze che hanno portato allo scontro tra la moto e l’automobile.

I Carabinieri hanno raccolto gli elementi necessari per ricostruire la dinamica e stabilire la sequenza precisa degli eventi. Saranno fondamentali anche i rilievi effettuati sulla carreggiata e sui mezzi coinvolti.

Al momento non vengono fornite conclusioni definitive sulle responsabilità dell’incidente.

L’impatto ha avuto inoltre pesanti conseguenze sulla viabilità della statale 355, con rallentamenti e disagi registrati durante le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine.

Per Laura Doraponti, invece, ogni tentativo di soccorso è stato vano. La 48enne è morta sul luogo della tragedia, lasciando due figli e una comunità profondamente colpita.