Sappada, schianto tra auto e moto: morta Laura Doraponti, sbalzata per 30 metri contro un albero

La 48enne era madre di due figli e viveva a Tricesimo
Un impatto violentissimo, poi la tragedia. Laura Doraponti, 48 anni, residente a Tricesimo e madre di due figli, è morta nello scontro tra una moto e un’auto avvenuto nel pomeriggio a Sappada. La donna viaggiava come passeggera sulla motocicletta insieme al compagno, rimasto a sua volta gravemente ferito.
L’incidente si è verificato poco dopo le 16.40 lungo la strada statale 355, nel territorio comunale di Sappada. La dinamica esatta è ancora al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Ampezzo, intervenuti per effettuare i rilievi e ricostruire le fasi dello schianto.
Laura Doraponti sbalzata dalla moto dopo lo schianto
Secondo una prima ricostruzione, la collisione tra i due veicoli è stata particolarmente violenta.
Laura Doraponti sarebbe stata scaraventata dalla sella per una distanza di circa trenta metri, terminando la sua corsa contro un albero che si trovava a margine della carreggiata.
Una traiettoria drammatica che non le ha lasciato scampo. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, per la 48enne non c’era ormai più nulla da fare. I traumi riportati nell’impatto si sono rivelati fatali e il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.
La notizia ha colpito in particolare la comunità di Tricesimo, dove la donna risiedeva e dove era conosciuta anche per il suo ruolo di madre di due figli.
Il compagno trasferito in elicottero a Udine
Gravissime anche le condizioni dell’uomo che era alla guida della motocicletta.
Il compagno di Laura è stato soccorso dai sanitari e stabilizzato direttamente sul luogo dell’incidente. Vista la gravità delle ferite, è stato necessario ricorrere all’elisoccorso per accelerare il trasferimento in ospedale.
Dalla base di Cadore è decollato l’elicottero sanitario Veneto Falco, che ha raggiunto la zona dell’incidente.
Il motociclista è stato quindi trasferito d’urgenza all’ospedale di Udine, dove è stato ricoverato. Le sue condizioni sono considerate gravissime e la prognosi resta riservata.
Indagini sulla dinamica dello scontro
Restano ora da chiarire le circostanze che hanno portato allo scontro tra la moto e l’automobile.
I Carabinieri hanno raccolto gli elementi necessari per ricostruire la dinamica e stabilire la sequenza precisa degli eventi. Saranno fondamentali anche i rilievi effettuati sulla carreggiata e sui mezzi coinvolti.
Al momento non vengono fornite conclusioni definitive sulle responsabilità dell’incidente.
L’impatto ha avuto inoltre pesanti conseguenze sulla viabilità della statale 355, con rallentamenti e disagi registrati durante le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine.
Per Laura Doraponti, invece, ogni tentativo di soccorso è stato vano. La 48enne è morta sul luogo della tragedia, lasciando due figli e una comunità profondamente colpita.