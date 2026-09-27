Heather Parisi, gli attacchi dei fan di Jacqueline e un gelo che dura da 13 anni: «Solo io e lei sappiamo la verità»

Heather Parisi

Heather Parisi torna a parlare del rapporto con la figlia a Verissimo

Ci sono parole che raccontano più di una spiegazione. Heather Parisi torna a parlare del rapporto con la figlia Jacqueline Luna Di Giacomo, ma anche questa volta sceglie di non raccontare cosa abbia provocato la frattura tra loro. Ospite di Verissimo insieme ai figli più piccoli Elizabeth e Dylan, la showgirl americana ha ammesso per la prima volta con chiarezza quanto sia lungo il silenzio con la secondogenita.

«Sono 13 anni che non ci vediamo», ha detto davanti a Silvia Toffanin. Una distanza che pesa ancora di più oggi, perché Jacqueline, 26 anni, è diventata mamma del piccolo Enea, avuto dal cantante Ultimo, e Heather ha confessato di non aver ancora conosciuto il nipote.

«Ho detto bugie bianche per proteggere la mia bimba»

Parisi ha spiegato di aver volutamente evitato in passato di raccontare alcuni aspetti del rapporto con Jacqueline.

«Ammetto di aver detto in passato delle bugie bianche, di aver glissato a qualche domanda. L’ho fatto per proteggere la mia bimba».

Una scelta che, secondo la showgirl, nasceva dalla volontà di tutelare la figlia quando era ancora molto giovane.

«Anni fa la difendevo non raccontando quello che succedeva, perché non era giusto che la gente sapesse cose private della mia bimba che era solo una ragazzina».

Heather Parisi non ha però spiegato quali fossero quelle vicende private né ha raccontato cosa abbia determinato la rottura. Ha lasciato intendere soltanto che le ragioni del conflitto appartengono a una storia conosciuta soltanto dalle due protagoniste.

L’appello ai fan: «Non sanno per cosa stanno tifando»

È proprio il coinvolgimento del pubblico sui social uno degli aspetti sui quali Parisi si è soffermata maggiormente.

Negli anni, infatti, il rapporto tra madre e figlia è diventato anche terreno di confronto tra i rispettivi sostenitori.

«Ci sono i suoi fan e i miei fan e i miei sono meno inclini alle polemiche. I suoi fan non sanno per cosa stanno tifando perché non sanno la storia che c’è tra me e mia figlia».

Da qui l’appello a fare un passo indietro e lasciare che sia il rapporto tra madre e figlia a trovare eventualmente una soluzione.

«Bisogna lasciare che io e lei ci parliamo e ci chiariamo quando sarà il momento giusto».

E ancora: «Solo noi due sappiamo la verità».

«Avevamo un rapporto straordinario»

Dietro le parole di Heather Parisi emerge soprattutto il dolore di una madre che vorrebbe recuperare il rapporto con la figlia.

«Da mamma soffro, avevamo un rapporto straordinario e vorrei avere con lei lo stesso rapporto che ho con gli altri miei cinque figli».

Parisi ha poi aggiunto una frase che riassume il suo atteggiamento nei confronti della vicenda: «Sono una donna che perdona ma non dimentica».

La showgirl ha inoltre negato che la distanza tra lei e Jacqueline sia stata costruita per ottenere attenzione mediatica.

«Non ci siamo inventate il litigio per far parlare di noi».

Allo stesso tempo, però, ha ribadito di non voler rendere pubblici i dettagli della vicenda.

Il nipote Enea che Heather non ha ancora conosciuto

Il capitolo più doloroso riguarda oggi anche la dimensione familiare. Jacqueline Luna Di Giacomo è diventata mamma di Enea, nato dalla relazione con Ultimo, ma Heather Parisi ha ammesso di non avere ancora incontrato il nipote.

Un contrasto particolarmente evidente con il rapporto che invece mantiene con la primogenita Rebecca Jewel Manenti e con la nipote Sole.

«Rebecca e Sole sono il primo posto in cui vado quando torno in Italia», ha raccontato.

Parlando della nipote, ha aggiunto: «Sole è una bimba sempre sorridente e Rebecca è una brava mamma».

Parisi vive dal 2011 a Hong Kong con il marito Umberto Maria Anzolin e i gemelli Elizabeth e Dylan.

«Sono sicura che un giorno ci chiariremo»

Nonostante 13 anni senza vedersi e una vicenda sulla quale continua a mantenere il riserbo, Heather Parisi non ha chiuso la porta a un possibile riavvicinamento.

Anzi, il messaggio lanciato da Verissimo è proprio quello della speranza.

«Io e mia figlia avevamo un rapporto straordinario, come ce l’ho con gli altri miei figli. Conoscendo la nostra complicità sono sicura che chiariremo».

E sulla curiosità del pubblico ha scelto una linea precisa: «Smettiamo con i pettegolezzi su questa storia e il tempo farà il suo dovere».

Per ora, dunque, la verità sulle ragioni della rottura resta privata. Heather Parisi dice che la conoscono soltanto lei e Jacqueline. E, dopo tredici anni di distanza, lascia aperta la possibilità che prima o poi siano proprio loro due a decidere quando sarà arrivato il momento di parlarne.