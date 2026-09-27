Ballando con le Stelle: Milly Carlucci ufficializza il sostituto di Paolo Belli, Federica Sciarelli scende in pista

Milly Carlucci

Francesca Fialdini e Simona Ventura avranno un ruolo decisivo nell’assegnazione del tesoretto, mentre resta ancora avvolta nel mistero la nuova giuria di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci ha svelato diverse novità della prossima edizione del programma durante la sua ospitata a «Da noi… a ruota libera», condotto proprio da Francesca Fialdini su Rai1.

Una puntata ricca di anticipazioni, a partire dalla prima Ballerina per una notte, fino al nuovo ruolo affidato a Simone Di Pasquale. Ma sulla composizione della giuria la conduttrice ha scelto ancora una volta di non sbilanciarsi.

«La giuria non la posso spoilerare ancora, sarà l’ultima cosa», ha spiegato Carlucci, lasciando così aperto anche il capitolo relativo al nome di Barbara d’Urso, da tempo al centro delle indiscrezioni.

Francesca Fialdini e Simona Ventura avranno il tesoretto

La novità più interessante riguarda il meccanismo del tesoretto. Con Alberto Matano confermato nel cast del programma, quest’anno saranno Francesca Fialdini e Simona Ventura a occuparsi dell’assegnazione del prezioso punteggio conquistato dal «Ballerino per una notte».

Entrambe conoscono molto bene il mondo di Ballando con le Stelle: in passato hanno infatti partecipato al programma anche come concorrenti.

Milly Carlucci ha avvertito le due conduttrici che il loro nuovo incarico potrebbe trasformarsi rapidamente in una posizione piuttosto scomoda.

«Sarete dalla prima puntata in poi tampinate dai concorrenti, che si lamenteranno sicuramente sull’attribuzione», ha spiegato la conduttrice.

Il meccanismo resta legato alla performance dell’ospite speciale. Il punteggio ottenuto dal Ballerino per una notte viene trasformato nel tesoretto, che può incidere sensibilmente sulla classifica della gara.

Rossella Erra potrà dividere il punteggio

Il tesoretto potrà essere assegnato interamente a una coppia. Esiste però anche la possibilità che venga diviso.

Rossella Erra, la rappresentante della cosiddetta «voce del popolo», potrà infatti decidere, qualora lo ritenga opportuno, di destinare metà del punteggio a un’altra coppia.

Un meccanismo che promette di creare inevitabilmente nuove discussioni durante le puntate, soprattutto quando il risultato del tesoretto potrebbe modificare gli equilibri della classifica.

Federica Sciarelli apre la nuova edizione

Milly Carlucci ha poi annunciato anche il nome della prima Ballerina per una notte della nuova stagione.

Si tratta di Federica Sciarelli, volto storico di Chi l’ha visto?, che sarà protagonista della prima puntata.

«Sarà scatenata con noi, è una donna rock. Non vedo l’ora di vederla in azione», ha detto Carlucci parlando dell’ospite.

Una partecipazione che porterà quindi la conduttrice di Rai3 per una sera sul palco di Ballando, alle prese con una sfida completamente diversa rispetto a quella che affronta abitualmente davanti alle telecamere.

Simone Di Pasquale prende il posto di Paolo Belli

Altra novità riguarda invece la Sala delle Stelle.

Al posto di Paolo Belli ci sarà Simone Di Pasquale, storico protagonista del programma e volto particolarmente conosciuto dal pubblico di Ballando.

Carlucci ha spiegato con ironia il motivo della scelta: «È un grande impiccione, parla con tutti dietro le quinte, quindi chi meglio di lui!».

Di Pasquale avrà dunque un ruolo diverso rispetto a quello ricoperto nelle precedenti edizioni, entrando maggiormente nelle dinamiche che si sviluppano dietro le quinte dello show.

E sulla giuria Milly Carlucci non si sbilancia

Restano invece ancora da definire i dettagli sulla giuria della nuova edizione.

Carlucci ha preferito non anticipare i nomi, ribadendo che sarà proprio quello l’ultimo tassello a essere svelato.

«La giuria non la posso spoilerare ancora, sarà l’ultima cosa», ha dichiarato.

Resta quindi ancora aperta la partita sulle novità che riguarderanno il tavolo dei giudici, mentre il pubblico dovrà attendere per conoscere la formazione definitiva.

Nel frattempo, Milly Carlucci ha già delineato una parte importante della nuova stagione: Federica Sciarelli sarà la prima Ballerina per una notte, Simone Di Pasquale prenderà il posto di Paolo Belli in Sala delle Stelle e Francesca Fialdini e Simona Ventura avranno un ruolo centrale nella gestione del tesoretto.