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Laura trovata senza vita nel negozio dove lavorava a Orvieto: aveva 42 anni ed era madre di un bambino

DiRedazione

Pubblicato: 19 Mag, 2026 - ore: 18:18 #malore, #Orvieto
Il centro commerciale di Porta d'OrvietoIl centro commerciale di Porta d'Orvieto

La tragedia al centro commerciale Porta d’Orvieto, a dare l’allarme è stato un addetto alla sicurezza

Una normale mattina di lavoro si è trasformata in pochi minuti in una tragedia che ha sconvolto un’intera città. Laura, 42 anni, sposata e madre di un bambino, è stata trovata senza vita all’interno del negozio del centro commerciale Porta d’Orvieto, a Orvieto Scalo, dove lavorava come commessa.

La donna era molto conosciuta in città e apparteneva a una famiglia di commercianti orvietani. La notizia si è diffusa rapidamente lasciando sgomento tra colleghi, clienti e cittadini.

Il ritrovamento poco dopo l’apertura del centro

Secondo quanto ricostruito, erano circa le 10 del mattino quando un addetto alla sicurezza, impegnato nella consegna di una comunicazione ai commercianti del centro, è entrato nel negozio.

Una volta all’interno avrebbe trovato Laura a terra dietro il bancone.

È scattata immediatamente la richiesta di aiuto. In attesa del personale sanitario sarebbe stato avviato anche un tentativo di rianimazione tramite massaggio cardiaco da parte di uno dei commercianti presenti.

Nonostante ogni tentativo, all’arrivo del 118 la donna era già deceduta.

L’ipotesi del malore e il dolore dei familiari

Secondo quanto emerso nelle prime ore successive alla tragedia, il decesso sarebbe riconducibile a cause naturali.

Dopo il nulla osta del magistrato di turno, la salma è stata trasferita all’ospedale Santa Maria della Stella, dove è stata messa a disposizione della famiglia.

Con il passare delle ore davanti al negozio sono arrivati parenti, amici e colleghi. Scene di dolore che hanno coinvolto tutto il centro commerciale.

Serrande abbassate e luci spente: il gesto dei commercianti

La reazione della comunità commerciale è stata immediata.

I negozi del centro commerciale Porta d’Orvieto, compresa l’area che ospita il punto vendita Coop, hanno deciso di interrompere l’attività abbassando le serrande e spegnendo le luci.

Un gesto di rispetto e vicinanza verso una collega che molti descrivono come una persona solare, stimata e molto legata alla famiglia.

Il centro commerciale resterà chiuso per lutto e riaprirà nella giornata successiva.

Il messaggio della sindaca e il cordoglio della città

Anche la sindaca di Orvieto, Roberta Tardani, ha voluto esprimere pubblicamente il cordoglio della comunità.

“Oggi la nostra comunità è stata sconvolta da una dolorosa tragedia”, il messaggio rivolto ai familiari della donna.

In attesa di conoscere luogo e data dei funerali, Orvieto si stringe attorno alla famiglia di Laura e al bambino che lascia.

Vicende come questa ricordano quanto improvvisamente una giornata ordinaria possa cambiare il destino di una famiglia e lasciare un vuoto profondo in un’intera comunità.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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