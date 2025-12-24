Concorso Ministero della Difesa 2025: 1100 posti a tempo indeterminato, ecco come partecipare

Concorso per 1100 al Ministero della Difesa

Pubblicato il bando: 1.100 posti a tempo indeterminato nella Difesa

È ufficiale: il Ministero della Difesa ha pubblicato il nuovo concorso RIPAM 2025 per il reclutamento di 1.100 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area degli Assistenti. Il bando, disponibile sul portale inPA, rappresenta una delle più importanti occasioni occupazionali nella Pubblica Amministrazione per il prossimo anno.

La selezione è articolata su base territoriale e riguarda numerosi profili professionali, sia amministrativi che tecnici, destinati a rafforzare gli organici delle strutture centrali e periferiche del Ministero.

Tutti i profili richiesti: dalle aree amministrative a quelle tecniche

Il concorso prevede l’assunzione di:

600 assistenti amministrativi (profilo amministrativo, contabile, linguistico e giudiziario);

(profilo amministrativo, contabile, linguistico e giudiziario); 9 assistenti sanitari ;

; 22 assistenti ai servizi di supporto ;

; 2 assistenti per alimentazione e ristorazione (Lazio);

(Lazio); 40 assistenti ai servizi di vigilanza ;

; 20 assistenti tecnici informatici ;

; 5 assistenti ai servizi informativi ;

; 65 assistenti per sistemi elettrici ed elettromeccanici ;

; 14 assistenti per cartografia e grafica ;

; 10 assistenti tecnico chimico-fisici ;

; 7 assistenti artificieri ;

; 88 assistenti tecnici per edilizia e manutenzione ;

; 12 assistenti tecnici nautici ;

; 53 assistenti per elettronica, optoelettronica e telecomunicazioni ;

; 48 assistenti per le lavorazioni ;

; 105 assistenti per motoristica, meccanica e armamenti.

Le sedi di assegnazione coprono gran parte del territorio nazionale: dal Nord al Sud, comprese Regioni come Lombardia, Lazio, Campania, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Requisiti richiesti e modalità di selezione

Per partecipare al concorso è necessario:

essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea;

avere almeno 18 anni;

godere dei diritti civili e politici;

possedere idoneità fisica all’impiego;

non avere condanne penali incompatibili con l’impiego pubblico;

essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado.

La procedura selettiva prevede un’unica prova scritta, svolta in modalità digitale, con quesiti a risposta multipla su:

diritto amministrativo e pubblico impiego;

ordinamento del Ministero della Difesa;

informatica e lingua inglese;

materie specifiche del profilo scelto;

logica e quesiti situazionali.

È inoltre prevista la valutazione dei titoli, che contribuirà alla formazione della graduatoria finale.

Come presentare domanda e scadenze

La domanda di partecipazione deve essere inoltrata esclusivamente online tramite il portale ufficiale inPA.gov.it. È necessario essere in possesso di:

SPID attivo;

una PEC personale intestata al candidato.

Il termine ultimo per presentare la candidatura è fissato alle ore 18:00 del 27 gennaio 2026. Oltre tale data il sistema non accetterà ulteriori domande.

Un’occasione concreta di lavoro stabile nella Pubblica Amministrazione

Il concorso del Ministero della Difesa rappresenta una delle più rilevanti opportunità occupazionali degli ultimi anni, sia per numero di posti sia per varietà di profili richiesti. Un’occasione particolarmente significativa per diplomati e tecnici specializzati che puntano a un impiego stabile, strutturato e con prospettive di crescita nel settore pubblico.