Aifa approva la rimborsabilità della nuova terapia combinata per il carcinoma uroteliale

Approvata rimborsabilità terapia combinata per il carcinoma uroteliale

L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha riconosciuto la rimborsabilità della combinazione enfortumab vedotin e pembrolizumab per il trattamento di prima linea dei pazienti adulti con carcinoma uroteliale non resecabile o metastatico. La decisione riguarda una nuova opzione terapeutica che rappresenta un’alternativa alla chemioterapia contenente platino, utilizzata come standard di cura da circa 40 anni.

La decisione dell’Aifa e la nuova opzione terapeutica

Enfortumab vedotin, in associazione a pembrolizumab, è la prima terapia combinata approvata in Italia per il trattamento iniziale del carcinoma uroteliale avanzato senza l’uso di chemioterapia a base di platino. L’approvazione è stata supportata dai risultati di studi clinici di fase 3 e si inserisce nel quadro delle terapie innovative già disponibili in ambito oncologico.

Tumore della vescica: diffusione e impatto in Italia

Il tumore della vescica è il quarto tumore più diffuso in Italia, con oltre 31mila nuovi casi ogni anno. Secondo i dati Aiom-Airtum 2025, la sopravvivenza a cinque anni è dell’80% negli uomini e del 78% nelle donne, con circa 8.300 decessi stimati annualmente.

Una quota di pazienti viene diagnosticata in fase avanzata o metastatica, con prognosi meno favorevole e un impatto significativo sulla qualità della vita, sul piano fisico, psicologico e sociale.

I risultati dello studio clinico EV-302

Lo studio clinico di fase 3 EV-302 (Keynote-A39) ha valutato l’efficacia e la sicurezza della combinazione nei pazienti con carcinoma uroteliale localmente avanzato o metastatico non precedentemente trattato.

I risultati hanno mostrato una sopravvivenza globale mediana di 31,5 mesi con la combinazione rispetto a 16,1 mesi con la chemioterapia a base di platino, con una riduzione del rischio di morte del 53%. La sopravvivenza libera da progressione è risultata pari a 12,5 mesi contro 6,3 mesi con la chemioterapia, con una riduzione del rischio di progressione o morte del 55%.

Meccanismo d’azione e profilo di sicurezza

Enfortumab vedotin è un anticorpo farmaco-coniugato che veicola un agente chemioterapico direttamente nelle cellule tumorali attraverso il legame con la proteina Nectina-4. Pembrolizumab è un inibitore dei checkpoint immunitari che stimola la risposta del sistema immunitario contro le cellule tumorali.

Nel trial EV-302, gli eventi avversi più comuni di grado 3 o superiore hanno incluso rash cutaneo, iperglicemia, neutropenia, neuropatia periferica sensoriale, diarrea e anemia. Non sono stati identificati nuovi segnali di sicurezza rispetto agli studi precedenti.

Implicazioni cliniche e linee guida internazionali

I risultati dello studio EV-302 sono stati pubblicati sul New England Journal of Medicine e hanno contribuito all’inserimento della combinazione terapeutica nelle linee guida internazionali Esmo ed Eau come opzione di prima scelta per il carcinoma uroteliale localmente avanzato o metastatico.

Secondo i dati disponibili, una quota significativa di pazienti con risposta completa continua a beneficiare del trattamento a 24 mesi, con progressioni tardive nei pazienti che rispondono precocemente alla terapia.