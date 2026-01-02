Sud e Nord si incontrano nel gusto e nel diritto: Salerno e Treviso uniscono gelato artigianale e innovazione legale

L'avvocato Francesco Liguori e Davide Pascon

Il ponte tra Sud e Nord Italia: nascita di una partnership innovativa

Un nuovo progetto unisce Sud e Nord Italia in un connubio unico tra mondo giuridico e gelato artigianale, con lo sguardo rivolto all’Europa. Protagonisti sono l’avvocato Francesco Liguori, professionista salernitano attivo nel contesto italo-tedesco, e Davide Pascon, maestro gelatiere di Tarzo, anima della celebre gelateria Davide Gelati, affacciata sul Lago di Costanza a Meersburg.

L’iniziativa nasce dall’idea di combinare competenze, sapori e visione internazionale, trasformando una semplice chiacchierata informale in un progetto concreto con potenzialità globali.

Fiere internazionali e visibilità europea

Il progetto trova la sua prima importante vetrina in due appuntamenti strategici:

La fiera del gelato di Rimini , punto di riferimento mondiale per il settore foodservice;

, punto di riferimento mondiale per il settore foodservice; La fiera internazionale di Erfurt, in Germania, in programma a marzo 2026, crocevia europeo per innovazione e business.

Questi eventi rappresentano un’occasione unica per promuovere un modello di eccellenza “middle filo-food”, capace di dialogare con grandi realtà globali senza perdere autenticità e identità artigianale.

Sinergia tra gusto e legalità

Sinergia tra expertise e creatività

Alla base del progetto c’è un intreccio di competenze e professionalità: la solidità legale di Francesco Liguori, con esperienza nei rapporti italo-tedeschi, si sposa con la creatività e la qualità artigianale di Davide Pascon.

Un ruolo fondamentale è stato svolto da Filippo Greco, manager del settore assicurativo, esperto in relazioni italo-tedesche, vero collante tra territori, culture e professionalità. Grazie al suo contributo, una semplice idea si è trasformata in una partnership concreta, capace di affrontare mercati internazionali e dialogare con aziende globali come Apple o McDonald’s, senza snaturare il carattere artigianale e distintivo del gelato italiano.

Filippo Greco con la moglie

Un modello di successo per il futuro

Questa collaborazione dimostra come l’incontro tra settori apparentemente distanti possa generare valore, innovazione e opportunità di business. Il progetto non è solo un ponte tra Salerno e Tarzo, ma un modello replicabile di eccellenza italiana nel mondo, che coniuga tradizione, qualità e visione internazionale.

La sinergia tra diritto e gelato artigianale rappresenta un esempio concreto di come relazioni e professionalità possano trasformarsi in futuro sostenibile e crescita per il territorio, consolidando l’Italia come capitale del gusto e dell’innovazione.