Conti demo, il segreto per avvicinarsi agli investimenti in rete

C’è uno strumento che può agevolare di molto l’approccio al mondo degli investimenti tramite la rete, il cosiddetto trading online: uno strumento che sta attirando tantissimi investitori alle prime armi che sognano di incrementare il proprio patrimonio e mettere al sicuro i propri risparmi senza dover passare dall’intermediazione di una figura esterna.

Tra i punti critici del trading online, quello probabilmente più spesso citato è riferito al rischio di perdere i propri soldi in quanto si può iniziare ad investire anche senza avere competenze.

Basta un click dalla tastiera e il mondo degli asset si apre davanti agli occhi dell’utente. Come fare per tentare di arginare questo pericolo? Studio e preparazione sono le ricette fondamentali da seguire per restare a galla in un mare denso di pericoli (e di squali) come quello del trading online; il tutto può essere poi accompagnato da uno strumento che può realmente salvare la vita dell’investitore alle prime armi. Il conto demo di trading online.

Cos’è un conto demo e come funziona

Cos’è un conto demo e qual è il suo funzionamento? Un conto demo è, in massima sintesi, una simulazione, ovvero un conto che è uguale in tutto e per tutto a quelle che si andrà ad utilizzare realmente quando si inizierà ad investire ma che non fa ricorso a soldi reali. Si va quindi a simulare un investimento per prendere pratica con lo strumento del trading online e per iniziare a conoscere l’andamento dell’asset sul quale si decide di puntare.

Facendo un esempio, se si decidesse di investire in azioni, prima di accedere al mercato reale della Borsa si potrebbe attivare un conto demo (che è disponibile preso la gran parte delle piattaforme di investimento) e iniziare a investire sui titoli in maniera simulata, con soldi fittizi, ma replicando in tutto e per tutto il reale andamento.

Si potrà in sostanza prendere mano con il mercato, capire quando entrare e quando uscire, come piazzare gli ordini, come leggere i grafici, quando puntare ecc…. il tutto in fase sperimentale, senza quindi mettere a repentaglio soldi veri.

Perché è importante?

Il perché dell’importanza di un conto demo è presto detto: consente all’investitore inesperto di prendersi un periodo di prova, quasi un praticantato, per acquisire i meccanismi e le competenze quantomeno di base del mercato. Il tutto fino a quando non ci si senta pronti ad iniziare a investire con soldi veri.

Ma un conto demo viene usato anche da trader esperti, che hanno dimestichezza con il mondo della finanza, per iniziare a sperimentare nuove tecniche, ad esempio, o per sperimentare nuovi asset con i quali non si ha mai avuto a che fare. Un interessante strumento di approfondimento e conoscenza per acquisire nozioni di base in un mondo complesso e rischioso come quello degli investimenti fai da te.