Legge marziale Corea del Sud, il Parlamento vota la revoca immediata: borse a picco e protesta

Durante una sessione notturna del Parlamento è stata adottata una risoluzione che chiede la revoca della legge marziale dichiarata in Corea del Sud. Lo fa riferimento il New York Times, precisando che le norme che regolano la legge marziale stabiliscono che se l’Assemblea ne chiede la fine, il presidente deve revocarla “senza ritardo”.

Il Parlamento ha votato contro la decisione del presidente della Corea del Sud: ‘La legge marziale è nulla’

La risoluzione è stata adottata con i voti favorevoli di tutti i 190 deputati presenti al momento del voto su un totale di 300. Il presidente dell’Assemblea nazionale della Corea del Sud , Woo Son-shik, ha dichiarato “nulla” la legge marziale dichiarata dal presidente, Yoon Suk Yeol, dopo che la maggioranza dei deputati ha adottato una risoluzione che ne chiede la revoca.

Una decisione arrivata dopo il decreto del Capo di Stato Maggiore e dell’Esercito della Corea del Sud che sospendeva “tutte le attività politiche, comprese quelle relative all’Assemblea nazionale, alle assemblee regionali, ai partiti politici, alla formazione di organizzazioni politiche, ai raduni e alle proteste, sono vietate”. Nonostante ciò i parlamentari sono riusciti ad entrare ed a votare la risoluzione.

Park An-su è stato nominato alla guida del comando militare creato dopo la dichiarazione della legge marziale da parte del Presidente Yoon Suk Yeol che ha dichiarato la legge marziale di emergenza, affermando che la misura è necessaria per proteggere il Paese dalle “forze comuniste”. “Per salvare una

Corea del Sud liberale dalle minacce poste dalle forze comuniste della Corea del Nord e per eliminare gli elementi anti-Stato

🇰🇷 South Korea armed forces clash with protesters in front of parliament.



President Yoon Suk Yeol declared martial law amid escalating political tensions, citing opposition parties' actions as a threat to national stability.#SouthKorea #MartialLaw #YoonSukYeol #Politics… pic.twitter.com/CGHn3BSuO6 — Shahadat Hossain (@shsajib) December 3, 2024

Il presidente Yoon Suk Yeo: ‘Legge marziale di emergenza per proteggere il Paese dalle forze comuniste e anti-Stato’

Centinaia di persone si sono radunate a Seul davanti alla sede del Parlamento sudcoreano per protestare contro l’introduzione della legge marziale. Intorno all’edificio, una massiccia presenza di polizia. “No alla legge marziale”, “Abbattiamo la dittatura”, “Aprite le porte”, alcuni degli slogan intonati dai manifestanti, come riporta la BBC. L’annuncio della legge marziale in Corea del Sud pesa sui mercati. Le azioni dei fondi negoziati in borsa che acquistano titoli della Corea del Sud hanno subito un brusco calo martedì, dopo che il presidente del Paese ha dichiarato la legge marziale nel Paese. L’Etf iShares Msci South Korea è sceso di oltre il 5% e al momento perde il 3,6%.