Leonardo Accioli, 15 anni, muore schiacciato dal trattore: era a cena con gli amici quando è salito sul mezzo

Il ragazzo di 15 anni è rimasto schiacciato sotto il trattore

Tragedia nelle campagne di Terontola Alta, nel Cortonese: il ragazzo si sarebbe allontanato dal casolare di famiglia alla guida del trattore

Una serata tra amici, una cena in campagna e un gesto che si è trasformato in una tragedia irreparabile. Leonardo Accioli, 15 anni, è morto schiacciato dal trattore di famiglia nelle campagne di Terontola Alta, frazione del comune di Cortona, in provincia di Arezzo. L’incidente è avvenuto nella notte tra sabato 17 e domenica 18 ottobre, quando il mezzo agricolo si è ribaltato lungo un sentiero scosceso.

Il ragazzo si trovava in un casolare insieme ad alcuni amici quando, secondo una prima ricostruzione, sarebbe salito sul trattore, allontanandosi nella campagna. Non è ancora chiaro che cosa sia accaduto nei momenti successivi. Il mezzo è stato ritrovato ribaltato e il quindicenne è rimasto schiacciato sotto la struttura.

Il trattore si ribalta nel buio: inutili i soccorsi

L’incidente si è verificato poco dopo la mezzanotte, in una zona rurale caratterizzata da un terreno in pendenza. Secondo le prime informazioni, il giovane avrebbe percorso un sentiero quando avrebbe perso il controllo del mezzo, che si è rovesciato travolgendolo.

A dare l’allarme sarebbero stati gli amici, preoccupati perché il ragazzo non rientrava al casolare. Intorno alle 00.30 sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cortona, i carabinieri e il personale sanitario del 118.

I pompieri hanno estratto il giovane, affidandolo ai sanitari. Per Leonardo, però, non c’era più nulla da fare: il personale medico ha potuto soltanto constatarne il decesso.

La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri, che dovranno chiarire le circostanze in cui il ragazzo è salito sul trattore e le cause del ribaltamento. Tra gli aspetti da ricostruire ci sono anche le condizioni del terreno e il percorso seguito dal mezzo.

La cena con gli amici e l’ipotesi del gesto dimostrativo

La serata era stata organizzata per ritrovarsi in compagnia nel casolare di famiglia. Secondo il racconto del sindaco di Cortona, Luciano Meoni, il ragazzo potrebbe essere salito sul trattore per gioco, forse per dimostrare agli amici di saperlo manovrare.

Si tratta di una prima ricostruzione, che dovrà essere verificata dagli investigatori. Alcuni amici avrebbero riferito che Leonardo aveva già guidato il mezzo agricolo in altre occasioni, senza che si fossero verificati incidenti.

Il buio e la pendenza del sentiero potrebbero aver contribuito alla perdita di controllo, ma al momento non ci sono conclusioni definitive sulle cause dello schianto. Saranno gli accertamenti dei carabinieri a stabilire che cosa sia successo negli ultimi istanti prima del ribaltamento.

Leonardo aveva perso il padre: la sorella soccorsa dopo la tragedia

Dietro la morte del quindicenne c’è anche una famiglia colpita da un dolore già profondo. Leonardo era rimasto orfano del padre alcuni anni fa, quando il genitore, dipendente di Prada, era morto per un infarto. Viveva con la madre e la sorella maggiore, di 20 anni.

Anche la sorella si trovava al ritrovo organizzato in campagna. Dopo aver visto il fratello senza vita, avrebbe accusato un malore ed è stata accompagnata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Cortona.

La notizia ha sconvolto la comunità locale. Il sindaco Luciano Meoni ha espresso il proprio dolore per quanto accaduto, definendo la morte del ragazzo una tragedia che ha colpito profondamente il territorio.

In segno di lutto è stata inoltre rinviata la partita del Terontola Calcio, squadra nella quale milita come portiere un cugino di Leonardo.

Le indagini per chiarire la dinamica

I carabinieri stanno lavorando per ricostruire con precisione l’incidente e verificare ogni elemento utile a comprendere come il trattore sia finito ribaltato sul sentiero. Gli accertamenti dovranno chiarire anche le circostanze in cui il giovane ha preso il mezzo agricolo custodito nella rimessa di famiglia.

La tragedia di Terontola Alta lascia una comunità sotto shock e una famiglia devastata dalla perdita di un ragazzo di appena 15 anni. Una serata che doveva essere un momento di spensieratezza si è conclusa nel modo più drammatico, con un incidente sul quale restano ancora diversi interrogativi.