Compra una borsa usata a 35 dollari e trova 400 dollari nascosti: la scelta sorprendente dopo la scoperta

Autumn Buesking con la borsa delle sorprese

Autumn Buesking era all’ultimo giorno a New York e cercava un affare in un mercatino delle pulci

Era convinta di aver fatto un buon affare acquistando una borsetta usata per 35 dollari. Non immaginava che, una volta aperta, avrebbe trovato al suo interno 400 dollari in contanti nascosti in quattro buste rosse. Per Autumn Buesking, 27 anni, una giornata dedicata allo shopping di seconda mano a New York si è trasformata in una sorpresa destinata a lasciare il segno. Ma la parte più bella della storia è arrivata dopo: la giovane ha deciso di trasformare quella fortuna in un regalo per quattro coppie di amici.

La vicenda è stata raccontata dalla stessa Buesking in un video pubblicato su TikTok, diventato il modo per condividere con i suoi follower una scoperta che inizialmente le sembrava quasi incredibile.

La borsa nera e quelle quattro buste misteriose

Originaria dell’Iowa, Autumn si trovava a New York per un viaggio durante il quale aveva assistito anche a un concerto di Harry Styles. Nell’ultimo giorno in città aveva deciso di cambiare programma: niente corsa a Central Park né visite ai musei, ma una passeggiata tra negozi dell’usato e mercatini delle pulci.

Appassionata di shopping vintage, era particolarmente interessata alle borse, comprese alcune vecchie creazioni Coach che sperava da tempo di trovare a un prezzo conveniente. Frugando tra gli accessori di una bancarella, ha notato una semplice borsa nera dall’aspetto simile alla pelle, convinta inizialmente che potesse essere proprio una Coach.

Quando ha cercato l’etichetta del marchio all’interno, però, si è imbattuta in qualcosa di completamente diverso: quattro buste rosse sigillate.

«Ero nel panico, soprattutto perché non c’era nessun prezzo esposto», ha raccontato a People. Per sapere quanto avrebbe dovuto spendere, ha portato la borsa alla commessa.

«Pensavo ci fossero circa 20 dollari»: la sorpresa dopo l’acquisto

Le buste rosse le ricordavano una tradizione della cultura cinese legata ai regali in denaro. Sentendo al loro interno quello che sembrava essere una banconota piegata per ciascuna, Autumn aveva immaginato che potessero contenere complessivamente una ventina di dollari.

La borsa, in realtà, era una Michael Green e non una Coach. Il prezzo richiesto era di 35 dollari, una cifra che la giovane ha giudicato conveniente anche senza considerare il contenuto misterioso.

«Pensavo che 35 dollari fossero un ottimo prezzo solo per la borsa», ha spiegato. Anche se avesse trovato appena 20 dollari, avrebbe comunque avuto la sensazione di aver fatto un affare.

Dopo aver pagato, si è allontanata dalla bancarella, impaziente di aprire le buste lontano dalla folla. Ha aspettato il viaggio di ritorno in hotel, durato circa venti minuti, durante il quale ha iniziato a scrivere alle amiche, anticipando la possibilità di aver trovato un vero tesoro.

«O ho perso 35 dollari o ho fatto il miglior affare della mia vita in un negozio dell’usato», ha raccontato di aver scritto nei messaggi.

Poi ha deciso di filmare la propria reazione. Quando ha aperto le buste, la sorpresa è stata enorme: il denaro ammontava a 400 dollari, venti volte la somma che aveva inizialmente immaginato.

Le critiche sui social e il significato delle buste rosse

Il video ha attirato l’attenzione anche sulla tradizione degli angbao, le buste rosse utilizzate in diverse comunità asiatiche per donare denaro in occasioni speciali, tra cui il Capodanno lunare.

Nei commenti, alcuni utenti hanno interpretato il ritrovamento come un segno di buona fortuna. Altri si sono chiesti se Autumn avrebbe dovuto cercare di restituire il denaro alla precedente proprietaria.

La giovane ha spiegato che la borsa proveniva da un mercatino delle pulci e che non disponeva di elementi utili per identificare chi l’avesse posseduta in precedenza. Più che soffermarsi sulle polemiche, ha scelto di concentrarsi sul valore simbolico della scoperta.

«Considero questa borsa la mia borsa portafortuna per il resto della mia vita!», ha dichiarato, spiegando di non avere intenzione di venderla.

I 400 dollari diventano un regalo per quattro coppie di sposi

La sorpresa non si è esaurita con il ritrovamento. Dopo aver riflettuto su come utilizzare il denaro, Autumn ha trovato un’idea che le è sembrata perfetta: a ottobre avrebbe dovuto partecipare a quattro matrimoni.

La coincidenza le ha suggerito come trasformare l’inaspettata somma in qualcosa di significativo. Ha deciso di regalare 100 dollari a ciascuna delle quattro coppie di novelli sposi, condividendo così la fortuna incontrata durante il viaggio.

La scelta ha anche un legame personale con la sua storia d’amore. All’inizio della relazione con il fidanzato, i due si erano fatti tatuaggi temporanei identici con la parola «fortunati». Da allora, l’espressione «fortunati in amore» è diventata una delle frasi a cui Autumn è più affezionata.

«Credo che fosse destino che trovassi esattamente 400 dollari, così da poter regalare 100 dollari a ciascuna coppia e condividere la fortuna che ho trovato a New York con alcune delle persone a cui tengo di più», ha spiegato.

Da una borsetta acquistata per curiosità è nata così una storia fatta di sorpresa e generosità. E il piccolo tesoro trovato al mercatino delle pulci avrà un destino inatteso: non resterà soltanto un ricordo del viaggio a New York, ma diventerà anche un regalo per quattro coppie pronte a iniziare una nuova vita insieme.