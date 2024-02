Leone fugge dal circo a Ladispoli, sui social i video dell’animale che si aggira per la città

Attimi di paura a Ladispoli, vicino Roma, per la fuga di un leone dal circo in Viale Mediterraneo nella giornata di sabato 11 novembre. Il felino si è aggirato a lungo per la città con il sindaco Alessandro Grando che ha lanciato un appello alla cittadinanza a non uscire di casa. Per sicurezza è stato anche chiuso il tratto di Aurelia dal chilometro 38 al 42.

Leone fuggito dal circo a Ladispoli, avvistato prima in un canneto e poi nel quartiere del Cerreto

L’animale, dopo essersi rifugiato in un canneto, è stato successivamente avvistato mentre si aggirava in alcune vie della cittadina sul litorale laziale. Sui social circolano dei filmati di cittadini di Ladispoli, girati con il telefonino da balconi di abitazioni o dall’abitacolo di veicoli, che hanno ripreso il leone aggirarsi per alcune strade della cittadina, come nel quartiere del Cerreto.

L’animale è stato individuato con i veterinari che provvederanno a narcotizzare l’animale. La fuga dal leone del circo ha generato polemiche con diverse associazioni che hanno puntato l’indice contro gli spettacoli che vedono l’impiego degli animali.

Il #leone a spasso tra le case di #Ladispoli.

Incredibile quello che sta accadendo. pic.twitter.com/lW97h4sphQ — Michele Galvani (@MicheleGalvani) November 11, 2023

L’animale sarà narcotizzato, la Lega Anti Vivisezione: ‘Basta agli spettacoli con animali’

“Oggi un leone è scappato da un circo a Ladispoli. Si tratta della quinta fuga di un animale tenuto in un circo in un anno. La notizia, oltre a riempirci di tristezza per la vita di questi animali costretti ad ‘esibirsi” – riferisce la Lav ( Lega Anti Vivisezione). “Bisogna attuare la legge delega sul riordino dello spettacolo in tempi brevi. È ora di dire basta agli ‘spettacoli’ con animali e che nessuno faccia male al leone”